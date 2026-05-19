Zé Ramalho e Elba Ramalho abrem a Cidade Junina 2026 neste sábado

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A capital mineira entra no clima de São João a partir deste sábado, 23 de maio, com a abertura oficial da Cidade Junina. Em sua edição especial de 5 anos, o evento, maior festival junino de Minas Gerais, ocupa o espaço naCidade, no bairro Olhos D'água. A temporada 2026 une o charme das festas do interior à grandiosidade dos festivais modernos.

O pontapé inicial da temporada será dado por dois grandes nomes da música nordestina: Zé Ramalho e Elba Ramalho. Clássicos como "Chão de Giz" e "Bate Coração" prometem emocionar o público e celebrar a essência da festa. A noite de estreia marca o início de uma maratona cultural que valoriza as tradições brasileiras.

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Gastronomia

A experiência gastronômica é um dos pilares do festival, com um roteiro completo. O público poderá se deliciar com hambúrgueres e nuggets da Trips Burger, caldos do Nonô e os churros da Clássico Churroteria. A Jocimara traz canjica e bebidas quentes, enquanto a Che Cocina Argentina apresenta suas empanadas, choripan e alfajores.

Para quem não dispensa os clássicos, a Fornatta marca presença com hot dogs, e o Clube do Milho oferece milho verde. Outras opções incluem macarrão na chapa da Daspu, pastéis e caldo de cana do Borandá, pipocas do Pipokiko e pizzas da Agostino Pizzeria. Para a sobremesa, a Non Finito oferece gelatos e fondue, e a Paris Confeitaria traz doces juninos. Um destaque é a estação de batata frita da McCain, além de petiscos da Dona Ninguém.

O que vem por aí

Após a noite de estreia, a Cidade Junina segue com programação extensa. No dia 30 de maio, o pagode toma conta com Belo e Dilsinho, além da energia de Malu. Em junho, o festival abraça a modernidade: no dia 5, o agito de Pedro Sampaio se une ao trap de Teto e Wiu.

Já o dia 6 de junho é reservado aos amantes do rock com o Dia do Rock, comandado pelo Jack Rock Bar e a banda Tianastácia. A segunda metade do mês traz o fenômeno do piseiro, João Gomes, no dia 13. O dia 20 será dedicado à família na Cidadezinha.

No dia 27, o forró do Falamansa encontra o reggae do Maneva em uma mistura contagiante. O encerramento, em 4 de julho, promete ser apoteótico com Xand Avião e a força feminina de Mari Fernandez, fechando os sete finais de semana de festa.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.