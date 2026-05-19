Dia dos Namorados: 7 filmes românticos para assistir e praticar inglês

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O Dia dos Namorados pode ser uma oportunidade para trocar restaurantes lotados por uma programação mais intimista. Para casais que optam por sofá e pipoca, filmes em inglês podem unir o lazer a um benefício extra: treinar o idioma.

Especialistas afirmam que produções cinematográficas ajudam a ampliar o vocabulário, treinar a compreensão auditiva e desenvolver familiaridade com expressões usadas no inglês cotidiano. Filmes sobre relacionamentos, viagens e situações comuns do dia a dia são especialmente úteis.

Para Reginaldo Kaeneêne, CEO e fundador da KNN Idiomas, o aprendizado acontece de forma mais fluida quando o estudante associa o idioma ao entretenimento. “Os filmes aproximam o aluno do nível de inglês usado no cotidiano, com expressões reais, diferentes ritmos de fala e situações naturais de comunicação”, declara.

Segundo ele, isso ajuda a desenvolver a compreensão auditiva e a familiaridade com o idioma sem transformar o estudo em algo mecânico.

Filmes para entrar no clima e praticar inglês

"La La Land" – Prime Video: o musical estrelado por Emma Stone e Ryan Gosling acompanha um músico e uma atriz em busca de espaço em Hollywood. Suas músicas e diálogos auxiliam no treino da escuta, pronúncia e entonação.

"Anyone But You" (Todos Menos Você) – Prime Video: a comédia romântica segue dois jovens que fingem um relacionamento durante uma viagem. O filme reúne expressões atuais, diálogos rápidos e situações comuns do inglês contemporâneo.

"The Notebook" (Diário de uma Paixão) – HBO Max: o clássico com Ryan Gosling e Rachel McAdams mostra a história de um casal que enfrenta diferenças sociais. A produção combina diálogos emocionais e vocabulários ligados a relacionamentos.

"Just Go With It" (Esposa de Mentirinha) – HBO Max: na comédia, um cirurgião plástico convence sua assistente a fingir ser sua ex-esposa para esconder uma mentira. O filme traz humor, diálogos rápidos e expressões informais do cotidiano.

"Me Before You" (Como Eu Era Antes de Você) – Netflix: o drama romântico aborda a relação entre uma cuidadora e um jovem empresário cuja vida mudou após um acidente. O longa trabalha diálogos emocionais e situações que ajudam a ampliar o vocabulário.

"Letters to Juliet" (Cartas para Julieta) – Netflix: ambientado na Itália, o filme narra a história de uma escritora que encontra uma antiga carta de amor. A produção apresenta linguagem acessível e diálogos claros para treinar a compreensão auditiva.

"Purple Hearts" (Continência ao Amor) – Netflix: o romance com Sofia Carson e Nicholas Galitzine acompanha uma cantora e um militar que se casam por conveniência, reunindo diálogos atuais e expressões comuns do inglês usado no dia a dia. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.