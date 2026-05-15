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'ESTOU ATÉ MEIO TREMENDO'

Fábio Porchat debocha após ser declarado ‘persona non grata’ no Rio

Humorista agradeceu ironicamente aos deputados por 'honra', criticando foco da casa

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JJ
Joubert Júnior
JJ
Joubert Júnior
Repórter
15/05/2026 09:24

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Fábio Porchat debocha de Alerj após ser declarado ‘persona non grata’ no Rio
Fábio Porchat debocha de Alerj após ser declarado ‘persona non grata’ no Rio crédito: Tupi

A Comissão de Constituição e Justiça da Alerj aprovou um projeto que considera o humorista e apresentador Fábio Porchat "persona non grata" no Rio de Janeiro. A resposta veio rápido e em tom de deboche.

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Em vídeo publicado nas redes sociais, Porchat disse estar orgulhoso. "Deputado chateado comigo é o negócio que enche o meu peito de orgulho. Eu estou até meio tremendo", declarou, com mais de 20 anos de carreira e prêmios no currículo.

Família Poncio e votos que deram "arrepio"

O apresentador também destacou quem votou a favor do projeto. "Eu recebi voto de gente da família Poncio, uma família que tem uma trajetória linda no Rio de Janeiro. Eu falo isso e me dá um arrepio", disse, mantendo o mesmo tom irônico.

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Na sequência, distribuiu agradecimentos ao Porta dos Fundos, aos pais mas reservou o destaque para os parlamentares: "especialmente todos os deputados que podiam estar debatendo segurança pública do Rio".

Crítica aos parlamentares e ao estado sem governador

A ironia foi mais longe. Porchat lembrou que o estado estava sem governador e que havia pautas urgentes à espera. "Podiam estar atrás de milícia, tentando levar saneamento básico para as comunidades, mas, não. Eles estão pensando em mim", debochou.

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No mesmo vídeo, o humorista ressaltou que a aprovação na comissão é apenas o primeiro passo para que o título de persona non grata se torne oficial.

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