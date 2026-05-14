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DILEMAS NA GRAVIDEZ

Rafa Kalimann nega que marido a abandonou durante gravidez

Polêmica começou após estreia do documentário 'Tempo para Amar'. Influenciadora diz que trechos da produção circularam fora de contexto nas redes sociais

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VB
Victoria Borges
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Victoria Borges
Repórter
14/05/2026 09:49

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Rafa Kalimann aparece se queixando de solidão em documentário em que retrata gravidez
Rafa Kalimann aparece se queixando de solidão em documentário em que retrata gravidez crédito: Instagram

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Rafa Kalimann usou as redes sociais para negar rumores de que teria sido abandonada pelo marido, Nattan, durante a gestação da filha Zuza. A repercussão começou após a estreia do documentário "Tempo para Amar", exibido no último sábado (9/5) no GNT e no Globoplay.

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No Instagram, Rafa afirmou que trechos da produção passaram a circular nas redes fora de contexto. "Ninguém me abandonou, o Nattan não me abandonou. Essa palavra não existiu no documentário", declarou.

A influenciadora explicou que o projeto foi pensado para mostrar conflitos vividos por um casal durante a primeira gestação, sem tentar vender uma imagem idealizada da maternidade.

 

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"Eu não queria um documentário comercial de margarina que mostrasse uma coisa utópica. Eu quis mostrar a realidade como ela é, com conflitos, fragilidades, amor e aprendizados", disse.

Na produção, Rafa relata ter sentido solidão e ansiedade no fim da gravidez. Segundo ela, a sensação não tinha relação com a ausência física de pessoas próximas, mas com a dificuldade de se sentir compreendida naquele momento.

Já Nattan admite que demorou a entender as necessidades emocionais da companheira durante a gestação. "Às vezes eu estava em casa, mas não estava presente de verdade", disse o cantor.

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Ela também comentou a repercussão de outro trecho do documentário, em que internautas passaram a sugerir que o parto de Zuza teria sido induzido apenas para que Nattan pudesse acompanhar o nascimento. Rafa negou a interpretação e explicou que a decisão médica ocorreu porque a gestação já havia chegado a 41 semanas.

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