Rafa Kalimann nega que marido a abandonou durante gravidez

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Rafa Kalimann usou as redes sociais para negar rumores de que teria sido abandonada pelo marido, Nattan, durante a gestação da filha Zuza. A repercussão começou após a estreia do documentário "Tempo para Amar", exibido no último sábado (9/5) no GNT e no Globoplay.

Rafa Kalimann apareceu nos stories após a repercussão de trechos do documentário “Tempo Para Amar” e negou ter sido abandonada por Nattan durante a gravidez. pic.twitter.com/UmzZYkuHqv — Sofreneja (@SofrenejaOf) May 13, 2026

No Instagram, Rafa afirmou que trechos da produção passaram a circular nas redes fora de contexto. "Ninguém me abandonou, o Nattan não me abandonou. Essa palavra não existiu no documentário", declarou.

A influenciadora explicou que o projeto foi pensado para mostrar conflitos vividos por um casal durante a primeira gestação, sem tentar vender uma imagem idealizada da maternidade.

"Eu não queria um documentário comercial de margarina que mostrasse uma coisa utópica. Eu quis mostrar a realidade como ela é, com conflitos, fragilidades, amor e aprendizados", disse.

Na produção, Rafa relata ter sentido solidão e ansiedade no fim da gravidez. Segundo ela, a sensação não tinha relação com a ausência física de pessoas próximas, mas com a dificuldade de se sentir compreendida naquele momento.

eu tenho muitas críticas a tecer aos comportamentos de rafa kalimann desde que ela se colocou no meu conhecimento pelo BBB20, mas expor macho sendo um macho, mesmo que seja seu marido, não é um deles. achei loba pic.twitter.com/oDFzzBBOMn — tainá seixas (@tainaseixas) May 12, 2026

Já Nattan admite que demorou a entender as necessidades emocionais da companheira durante a gestação. "Às vezes eu estava em casa, mas não estava presente de verdade", disse o cantor.

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Ela também comentou a repercussão de outro trecho do documentário, em que internautas passaram a sugerir que o parto de Zuza teria sido induzido apenas para que Nattan pudesse acompanhar o nascimento. Rafa negou a interpretação e explicou que a decisão médica ocorreu porque a gestação já havia chegado a 41 semanas.