Nattan é hospitalizado e pausa agenda de shows por orientação médica

Nattan assustou os fãs nesta quarta-feira (9/7) ao aparecer visivelmente abatido nos stories do Instagram. O cantor, que vinha cumprindo uma intensa agenda de shows, relatou sintomas severos como febre alta, dores no corpo, na cabeça e nos olhos, além de um cansaço extremo. “Nunca vi pegar para derrubar desse jeito”, desabafou ele, revelando que a febre chegou a oscilar entre 38ºC e 39ºC.

Por que os shows foram cancelados?

Em nota oficial publicada nas redes sociais, a equipe do artista informou que Nattan foi diagnosticado com Influenza A, uma infecção viral respiratória que exige repouso absoluto. Por orientação médica, ele está impossibilitado de cumprir os compromissos marcados para os dias 9, 11, 12 e 13 de julho, que aconteceriam em Bragança (PA), Santa Bárbara (MG), Salinópolis (PA) e Santana do Araguaia (PA). A equipe agradeceu o apoio dos fãs e reforçou que a pausa é necessária para a recuperação total do cantor.

O mal-estar começou após uma sequência de apresentações no fim de semana. Ainda nos stories, Nattan contou que a virose já tinha dado sinais em uma viagem anterior a Minas Gerais. “Tomei soro e achei que estava melhorando, mas agora ela voltou com tudo, me derrubou mesmo”, explicou. O cantor foi levado ao hospital acompanhado da namorada, Rafa Kalimann, que permaneceu ao lado dele durante todo o atendimento.

Como está o cantor agora?

Após realizar exames e receber os cuidados médicos, Nattan já está em casa. Nas redes sociais, ele apareceu em clima de carinho com Rafa, que chegou a deitar na cama da unidade de saúde para confortá-lo. Mesmo debilitado, o cantor brincou com a situação e demonstrou esperança de retornar aos palcos em breve: “Vou voltar com saúde e alegria, como sempre”, prometeu.

