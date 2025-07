Rafa Kalimann se pronuncia após internação repentina de Nattan

A terça-feira (8) foi de susto para os fãs de Nattan, que precisou ser levado às pressas para o hospital. O cantor, que está prestes a lançar seu novo álbum, surgiu abatido nas redes sociais e revelou o estado delicado de saúde. Ao seu lado, a influenciadora Rafa Kalimann, mãe da Zuza, mostrou estar firme no apoio ao namorado e compartilhou registros do momento difícil.

Nas redes sociais, Rafa Kalimann publicou uma foto cuidando do artista e legendou com carinho: “Cuidando do meu bichinho”. Já nos stories, o próprio Nattan apareceu com semblante cansado e visivelmente afetado. “Estou muito mal, muita febre, 38º de febre, corpo quebrado, dor de cabeça. A virose me pegou, já tinha me pegado em Minas Gerais. Tomei um soro e disse que não estava 100%. Agora ela voltou de novo, só que voltou muito forte, me derrubou”, desabafou o cantor.

Internação de Nattan às vésperas de lançamento

A crise de saúde chegou em um momento crucial na agenda do artista. Faltam apenas dois dias para o lançamento oficial do novo trabalho musical, o que intensificou a preocupação dos fãs. A equipe do cantor ainda não se manifestou sobre possíveis alterações no cronograma de divulgação, mas a torcida pela recuperação imediata já domina as redes.

Em outro momento dos stories, Rafa apareceu filmando o namorado sendo conduzido em uma cadeira de rodas para tomar medicação intravenosa. “Coitado dos enfermeiros. Ele veio tomar soro e fazer uns exames, já já tá bem”, brincou ela, tentando manter o clima leve mesmo diante da situação.

Fãs se mobilizam nas redes

A repercussão foi imediata. Milhares de seguidores enviaram mensagens de apoio e desejam melhoras ao artista. Os nomes de Nattan e Rafa Kalimann chegaram aos assuntos mais comentados, com o público elogiando a cumplicidade do casal e o cuidado mútuo. Ainda não há previsão oficial de alta, mas o cantor segue sob observação.

