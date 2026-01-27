Bebê de Rafa Kalimann e Nattan surgem ‘fofa’ em novos cliques e encanta a web
Com apenas 20 dias de vida, Zuza Helena chamou a atenção do pai pelo rápido crescimento. “Essa menina está muito grande, meu Deus”, comentou ele.Foto: Reproduc?a?o/Redes Sociais
O artista, que está viajando por causa da agenda de shows, também compartilhou momentos fofos com a filha enquanto jogava videogame, com a bebê usando um headset para proteger do barulho.Foto: Reproduc?a?o/Redes Sociais
Rafa Kalimann também compartilhou uma foto inédita da bebê dormindo, mostrando em detalhes o rostinho da filha.Foto: Reprodução @rafakalimann
Kalimann e Nattan anunciaram o nascimento de Zuza Helena no dia 6 de janeiro de 2026. É a primeira filha do casal.Foto: Reprodução Instagram /@rafakalimann
A chegada da bebê foi compartilhada nas redes sociais por meio de um carrossel de imagens que mostra a criança nos braços dos pais e momentos do parto, realizado na Maternidade São Luiz Star, em São Paulo. Na legenda, Nattan escreveu: “O dia que será pra sempre”.Foto: Reprodução Instagram /@rafakalimann
A ex-BBB e o cantor tornaram público o relacionamento em dezembro de 2024. A gravidez foi anunciada em junho de 2025, quando o casal também revelou que esperava uma menina.Foto: Reprodução Instagram /@rafakalimann
O nome escolhido para a filha tem significado afetivo para a família: Zuza era o apelido de Josefina, avó do cantor, já falecida.Foto: Reprodução Instagram /@nattan
Rafaella Freitas Ferreira de Castro Matthaus nasceu em Campina Verde, Minas Gerais, em 2 de abril de 1993. Iniciou a carreira como influenciadora digital, ganhou destaque nas redes sociais e acumulou milhões de seguidores ao longo dos anos.Foto: reprodução instagram
Criada em uma família humilde, passou a infância em Itapagipe e, durante a adolescência, viveu em diferentes cidades do Triângulo Mineiro. Aos 14 anos, se mudou para São Paulo para estudar teatro e seguir carreira artística.Foto: Reprodução Instagram @rafakalimann
Chegou a iniciar o curso de Psicologia, mas optou por se dedicar integralmente à atuação como comunicadora digital.Foto: Reprodução Instagram /@rafakalimann
Em 2019, participou da novela “A Dona do Pedaço”, interpretando a si mesma.Foto: Reprodução Instagram /@rafakalimann
Tornou-se conhecida nacionalmente ao participar do “Big Brother Brasil 20”, em 2020, edição na qual ficou em segundo lugar.Foto: Divulgação
Após o reality, assinou contrato com a TV Globo, apresentou o programa “Casa Kalimann”, no Globoplay, e passou a atuar como apresentadora em atrações como “Bate-Papo BBB”, “Circuito Sertanejo” e eventos musicais da emissora.Foto: divulgação globoplay
Também integrou o elenco da série “Rensga Hits!” e, em 2024, estreou em novelas da TV Globo com “Família É Tudo”.Foto: reprodução tv globo
Paralelamente à carreira artística, lançou uma marca de vestuário e uma linha de maquiagem em parceria com uma empresa do setor de cosméticos, além de atuar como embaixadora de grandes marcas.Foto: Reprodução Instagram /@rafakalimann
Foi casada com o cantor sertanejo Rodolffo Matthaus, da dupla Israel e Rodolffo, entre 2016 e 2018, e teve outros relacionamentos públicos, como com Daniel Caon e o ator José Loreto.Foto: instagram / @rafakalimann
Desde 2013, Kalimann atua em projetos sociais, sendo embaixadora da ONG Missão África, com ações em Moçambique.Foto: reprodução instagram
Também apoia iniciativas culturais e ambientais no Brasil e doou integralmente o prêmio recebido no “Big Brother Brasil 20” a uma organização de assistência social durante a pandemia.Foto: Reprodução Instagram /@rafakalimann
Pelo conjunto de sua atuação social, recebeu o título de cidadã goiana concedido pela Assembleia Legislativa de Goiás.Foto: Reprodução Instagram /@rafakalimann
