Assine
overlay
Início Galeria
Celebridades e TV

Bebê de Rafa Kalimann e Nattan surgem ‘fofa’ em novos cliques e encanta a web

RF
Redação Flipar
  • <p>Com apenas 20 dias de vida, Zuza Helena chamou a atenção do pai pelo rápido crescimento. “Essa menina está muito grande, meu Deus”, comentou ele.</p>

    Com apenas 20 dias de vida, Zuza Helena chamou a atenção do pai pelo rápido crescimento. “Essa menina está muito grande, meu Deus”, comentou ele.

     Foto: Reproduc?a?o/Redes Sociais
  • <p>O artista, que está viajando por causa da agenda de shows, também compartilhou momentos fofos com a filha enquanto jogava videogame, com a bebê usando um headset para proteger do barulho.</p>

    O artista, que está viajando por causa da agenda de shows, também compartilhou momentos fofos com a filha enquanto jogava videogame, com a bebê usando um headset para proteger do barulho.

     Foto: Reproduc?a?o/Redes Sociais
  • <p>Rafa Kalimann também compartilhou uma foto inédita da bebê dormindo, mostrando em detalhes o rostinho da filha.</p>

    Rafa Kalimann também compartilhou uma foto inédita da bebê dormindo, mostrando em detalhes o rostinho da filha.

     Foto: Reprodução @rafakalimann
  • <p>Kalimann e Nattan anunciaram o nascimento de Zuza Helena no dia 6 de janeiro de 2026. É a primeira filha do casal.</p>

    Kalimann e Nattan anunciaram o nascimento de Zuza Helena no dia 6 de janeiro de 2026. É a primeira filha do casal.

     Foto: Reprodução Instagram /@rafakalimann
  • <p>A chegada da bebê foi compartilhada nas redes sociais por meio de um carrossel de imagens que mostra a criança nos braços dos pais e momentos do parto, realizado na Maternidade São Luiz Star, em São Paulo. Na legenda, Nattan escreveu: “O dia que será pra sempre”.</p>

    A chegada da bebê foi compartilhada nas redes sociais por meio de um carrossel de imagens que mostra a criança nos braços dos pais e momentos do parto, realizado na Maternidade São Luiz Star, em São Paulo. Na legenda, Nattan escreveu: “O dia que será pra sempre”.

     Foto: Reprodução Instagram /@rafakalimann
  • <p>A ex-BBB e o cantor tornaram público o relacionamento em dezembro de 2024. A gravidez foi anunciada em junho de 2025, quando o casal também revelou que esperava uma menina.</p>

    A ex-BBB e o cantor tornaram público o relacionamento em dezembro de 2024. A gravidez foi anunciada em junho de 2025, quando o casal também revelou que esperava uma menina.

     Foto: Reprodução Instagram /@rafakalimann
  • <p>O nome escolhido para a filha tem significado afetivo para a família: Zuza era o apelido de Josefina, avó do cantor, já falecida.</p>

    O nome escolhido para a filha tem significado afetivo para a família: Zuza era o apelido de Josefina, avó do cantor, já falecida.

     Foto: Reprodução Instagram /@nattan
  • <p>Rafaella Freitas Ferreira de Castro Matthaus nasceu em Campina Verde, Minas Gerais, em 2 de abril de 1993. Iniciou a carreira como influenciadora digital, ganhou destaque nas redes sociais e acumulou milhões de seguidores ao longo dos anos.</p>

    Rafaella Freitas Ferreira de Castro Matthaus nasceu em Campina Verde, Minas Gerais, em 2 de abril de 1993. Iniciou a carreira como influenciadora digital, ganhou destaque nas redes sociais e acumulou milhões de seguidores ao longo dos anos.

     Foto: reprodução instagram
  • <p>Criada em uma família humilde, passou a infância em Itapagipe e, durante a adolescência, viveu em diferentes cidades do Triângulo Mineiro. Aos 14 anos, se mudou para São Paulo para estudar teatro e seguir carreira artística.</p>

    Criada em uma família humilde, passou a infância em Itapagipe e, durante a adolescência, viveu em diferentes cidades do Triângulo Mineiro. Aos 14 anos, se mudou para São Paulo para estudar teatro e seguir carreira artística.

     Foto: Reprodução Instagram @rafakalimann
  • <p>Chegou a iniciar o curso de Psicologia, mas optou por se dedicar integralmente à atuação como comunicadora digital.</p>

    Chegou a iniciar o curso de Psicologia, mas optou por se dedicar integralmente à atuação como comunicadora digital.

     Foto: Reprodução Instagram /@rafakalimann
  • <p>Em 2019, participou da novela “A Dona do Pedaço”, interpretando a si mesma.</p>

    Em 2019, participou da novela “A Dona do Pedaço”, interpretando a si mesma.

     Foto: Reprodução Instagram /@rafakalimann
  • <p>Tornou-se conhecida nacionalmente ao participar do “Big Brother Brasil 20”, em 2020, edição na qual ficou em segundo lugar.</p>

    Tornou-se conhecida nacionalmente ao participar do “Big Brother Brasil 20”, em 2020, edição na qual ficou em segundo lugar.

     Foto: Divulgação
  • <p>Após o reality, assinou contrato com a TV Globo, apresentou o programa “Casa Kalimann”, no Globoplay, e passou a atuar como apresentadora em atrações como “Bate-Papo BBB”, “Circuito Sertanejo” e eventos musicais da emissora.</p>

    Após o reality, assinou contrato com a TV Globo, apresentou o programa “Casa Kalimann”, no Globoplay, e passou a atuar como apresentadora em atrações como “Bate-Papo BBB”, “Circuito Sertanejo” e eventos musicais da emissora.

     Foto: divulgação globoplay
  • <p>Também integrou o elenco da série “Rensga Hits!” e, em 2024, estreou em novelas da TV Globo com “Família É Tudo”.</p>

    Também integrou o elenco da série “Rensga Hits!” e, em 2024, estreou em novelas da TV Globo com “Família É Tudo”.

     Foto: reprodução tv globo
  • <p>Paralelamente à carreira artística, lançou uma marca de vestuário e uma linha de maquiagem em parceria com uma empresa do setor de cosméticos, além de atuar como embaixadora de grandes marcas.</p>

    Paralelamente à carreira artística, lançou uma marca de vestuário e uma linha de maquiagem em parceria com uma empresa do setor de cosméticos, além de atuar como embaixadora de grandes marcas.

     Foto: Reprodução Instagram /@rafakalimann
  • <p>Foi casada com o cantor sertanejo Rodolffo Matthaus, da dupla Israel e Rodolffo, entre 2016 e 2018, e teve outros relacionamentos públicos, como com Daniel Caon e o ator José Loreto.</p>

    Foi casada com o cantor sertanejo Rodolffo Matthaus, da dupla Israel e Rodolffo, entre 2016 e 2018, e teve outros relacionamentos públicos, como com Daniel Caon e o ator José Loreto.

     Foto: instagram / @rafakalimann
  • <p>Desde 2013, Kalimann atua em projetos sociais, sendo embaixadora da ONG Missão África, com ações em Moçambique.</p>

    Desde 2013, Kalimann atua em projetos sociais, sendo embaixadora da ONG Missão África, com ações em Moçambique.

     Foto: reprodução instagram
  • <p>Também apoia iniciativas culturais e ambientais no Brasil e doou integralmente o prêmio recebido no “Big Brother Brasil 20” a uma organização de assistência social durante a pandemia.</p>

    Também apoia iniciativas culturais e ambientais no Brasil e doou integralmente o prêmio recebido no “Big Brother Brasil 20” a uma organização de assistência social durante a pandemia.

     Foto: Reprodução Instagram /@rafakalimann
  • <p>Pelo conjunto de sua atuação social, recebeu o título de cidadã goiana concedido pela Assembleia Legislativa de Goiás.</p>

    Pelo conjunto de sua atuação social, recebeu o título de cidadã goiana concedido pela Assembleia Legislativa de Goiás.

     Foto: Reprodução Instagram /@rafakalimann
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay