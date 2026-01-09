Assine
overlay
Início Galeria
Celebridades e TV

Nattan revela que Rafa Kalimann passou por 40 horas de parto para ter bebê

RF
Redação Flipar
  • A chegada da bebê foi compartilhada nas redes sociais por meio de um carrossel de imagens que mostra a criança nos braços dos pais e momentos do parto, realizado na Maternidade São Luiz Star, em São Paulo. Na legenda da publicação, Nattan escreveu: “O dia que será pra sempre”.
    A chegada da bebê foi compartilhada nas redes sociais por meio de um carrossel de imagens que mostra a criança nos braços dos pais e momentos do parto, realizado na Maternidade São Luiz Star, em São Paulo. Na legenda da publicação, Nattan escreveu: “O dia que será pra sempre”. Foto: Reprodução Instagram /@rafakalimann
  • Zuza nasceu após um trabalho de parto de aproximadamente 40 horas, conforme relatado pelo cantor. Na ocasião, ele agradeceu à equipe médica responsável pelo atendimento, destacando o cuidado, a paciência e a dedicação ao longo de todo o processo.
    Zuza nasceu após um trabalho de parto de aproximadamente 40 horas, conforme relatado pelo cantor. Na ocasião, ele agradeceu à equipe médica responsável pelo atendimento, destacando o cuidado, a paciência e a dedicação ao longo de todo o processo. Foto: Reprodução Instagram /@nattan
  • “Essas mulheres são anjos aqui na terra. Obrigado por tanta paciência, dedicação e amor com Zuza e Rafa. Foram 40 horas juntas em um propósito só”, escreveu o cantor.
    “Essas mulheres são anjos aqui na terra. Obrigado por tanta paciência, dedicação e amor com Zuza e Rafa. Foram 40 horas juntas em um propósito só”, escreveu o cantor. Foto: Reprodução Instagram /@nattan
  • Rafa Kalimann e Nattan tornaram público o relacionamento em dezembro de 2024. A gravidez foi anunciada em junho de 2025, quando o casal também revelou que esperava uma menina.
    Rafa Kalimann e Nattan tornaram público o relacionamento em dezembro de 2024. A gravidez foi anunciada em junho de 2025, quando o casal também revelou que esperava uma menina. Foto: Reprodução Instagram /@rafakalimann
  • O nome escolhido para a filha tem significado afetivo para a família: Zuza era o apelido de Josefina, avó do cantor, já falecida.
    O nome escolhido para a filha tem significado afetivo para a família: Zuza era o apelido de Josefina, avó do cantor, já falecida. Foto: Reprodução Instagram /@nattan
  • Rafaella Freitas Ferreira de Castro Matthaus nasceu em Campina Verde, Minas Gerais, em 2 de abril de 1993. Iniciou a carreira como influenciadora digital, ganhou destaque nas redes sociais e acumulou milhões de seguidores ao longo dos anos.
    Rafaella Freitas Ferreira de Castro Matthaus nasceu em Campina Verde, Minas Gerais, em 2 de abril de 1993. Iniciou a carreira como influenciadora digital, ganhou destaque nas redes sociais e acumulou milhões de seguidores ao longo dos anos. Foto: reprodução instagram
  • Criada em uma famÃ­lia humilde, passou a infÃ¢ncia em Itapagipe e, durante a adolescÃªncia, viveu em diferentes cidades do TriÃ¢ngulo Mineiro. Aos 14 anos, se mudou para SÃ£o Paulo para estudar teatro e seguir carreira artÃ­stica.
    Criada em uma famÃ­lia humilde, passou a infÃ¢ncia em Itapagipe e, durante a adolescÃªncia, viveu em diferentes cidades do TriÃ¢ngulo Mineiro. Aos 14 anos, se mudou para SÃ£o Paulo para estudar teatro e seguir carreira artÃ­stica. Foto: ReproduÃ§Ã£o Instagram @rafakalimann
  • Chegou a iniciar o curso de Psicologia, mas optou por se dedicar integralmente à atuação como comunicadora digital.
    Chegou a iniciar o curso de Psicologia, mas optou por se dedicar integralmente à atuação como comunicadora digital. Foto: Reprodução Instagram /@rafakalimann
  • Em 2019, participou da novela “A Dona do Pedaço”, interpretando a si mesma.
    Em 2019, participou da novela “A Dona do Pedaço”, interpretando a si mesma. Foto: Reprodução Instagram /@rafakalimann
  • Tornou-se conhecida nacionalmente ao participar do “Big Brother Brasil 20”, em 2020, edição na qual ficou em segundo lugar.
    Tornou-se conhecida nacionalmente ao participar do “Big Brother Brasil 20”, em 2020, edição na qual ficou em segundo lugar. Foto: Divulgação
  • Após o reality, assinou contrato com a TV Globo, apresentou o programa “Casa Kalimann”, no Globoplay, e passou a atuar como apresentadora em atrações como “Bate-Papo BBB”, “Circuito Sertanejo” e eventos musicais da emissora.
    Após o reality, assinou contrato com a TV Globo, apresentou o programa “Casa Kalimann”, no Globoplay, e passou a atuar como apresentadora em atrações como “Bate-Papo BBB”, “Circuito Sertanejo” e eventos musicais da emissora. Foto: divulgação globoplay
  • Também integrou o elenco da série “Rensga Hits!” e, em 2024, estreou em novelas da TV Globo com “Família É Tudo”.
    Também integrou o elenco da série “Rensga Hits!” e, em 2024, estreou em novelas da TV Globo com “Família É Tudo”. Foto: reprodução tv globo
  • Paralelamente à carreira artística, lançou uma marca de vestuário e uma linha de maquiagem em parceria com uma empresa do setor de cosméticos, além de atuar como embaixadora de grandes marcas.
    Paralelamente à carreira artística, lançou uma marca de vestuário e uma linha de maquiagem em parceria com uma empresa do setor de cosméticos, além de atuar como embaixadora de grandes marcas. Foto: Reprodução Instagram /@rafakalimann
  • Foi casada com o cantor sertanejo Rodolffo Matthaus, da dupla Israel e Rodolffo, entre 2016 e 2018, e teve outros relacionamentos públicos, como com Daniel Caon e o ator José Loreto.
    Foi casada com o cantor sertanejo Rodolffo Matthaus, da dupla Israel e Rodolffo, entre 2016 e 2018, e teve outros relacionamentos públicos, como com Daniel Caon e o ator José Loreto. Foto: instagram / @rafakalimann
  • Desde 2013, Rafa Kalimann atua em projetos sociais, sendo embaixadora da ONG Missão África, com ações em Moçambique.
    Desde 2013, Rafa Kalimann atua em projetos sociais, sendo embaixadora da ONG Missão África, com ações em Moçambique. Foto: reprodução instagram
  • Também apoia iniciativas culturais e ambientais no Brasil e doou integralmente o prêmio recebido no “Big Brother Brasil 20” a uma organização de assistência social durante a pandemia.
    Também apoia iniciativas culturais e ambientais no Brasil e doou integralmente o prêmio recebido no “Big Brother Brasil 20” a uma organização de assistência social durante a pandemia. Foto: Reprodução Instagram /@rafakalimann
  • Pelo conjunto de sua atuação social, recebeu o título de cidadã goiana concedido pela Assembleia Legislativa de Goiás.
    Pelo conjunto de sua atuação social, recebeu o título de cidadã goiana concedido pela Assembleia Legislativa de Goiás. Foto: Reprodução Instagram /@rafakalimann
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay