Samira revela onde fica apartamento que ganhou no BBB26

Os premiados do "BBB 26" ainda aguardam para receber os prêmios conquistados no reality da TV Globo. Em entrevista ao podcast "Pod Delas" nessa terça-feira (12/5), Samira Sagr revelou que o apartamento que ganhou no programa fica em Campo Grande, bairro da Zona Oeste do Rio de Janeiro.

"O patrocinador disponibilizou, mas demora muito para liberar a entrada", explicou ela. A apresentadora Tata Estaniecki reagiu com estranheza ao nome do bairro: "Onde que é Campo Grande?". Já Viih Tube sugeriu uma saída: "Dá para você vender". "Dá", concordou Samira. Chaiany Andrade, também no podcast, brincou: "Seu apartamento é no Rio de Janeiro? Acho que o patrocinador não gostou de mim de jeito nenhum".

R$ 100 mil ainda não chegaram

Além do imóvel, Samira contou que os R$ 100 mil referentes à liderança no programa também não foram depositados. Ela revelou que vai receber, junto com o prêmio, uma consultoria financeira.

"Mas quando chegar, eu vou gastar, gente", disse rindo. A loira também lembrou que conquistou um carro elétrico e um cooktop entre as premiações do reality.