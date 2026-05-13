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PREMIAÇÃO NÃO AGRADOU

Samira revela onde fica apartamento que ganhou no BBB26

Ex-BBB Samira Sagr compartilha detalhes da espera por apartamento e dinheiro; entenda

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Eduarda Soares - Rádio Tupi
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Eduarda Soares - Rádio Tupi
Repórter
13/05/2026 12:18

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Samira, do BBB 26, revela onde fica apartamento que ganhou no reality
Samira, do BBB 26, revela onde fica apartamento que ganhou no reality crédito: Tupi

Os premiados do "BBB 26" ainda aguardam para receber os prêmios conquistados no reality da TV Globo. Em entrevista ao podcast "Pod Delas" nessa terça-feira (12/5), Samira Sagr revelou que o apartamento que ganhou no programa fica em Campo Grande, bairro da Zona Oeste do Rio de Janeiro.

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"O patrocinador disponibilizou, mas demora muito para liberar a entrada", explicou ela. A apresentadora Tata Estaniecki reagiu com estranheza ao nome do bairro: "Onde que é Campo Grande?". Já Viih Tube sugeriu uma saída: "Dá para você vender". "Dá", concordou Samira. Chaiany Andrade, também no podcast, brincou: "Seu apartamento é no Rio de Janeiro? Acho que o patrocinador não gostou de mim de jeito nenhum".

R$ 100 mil ainda não chegaram

Além do imóvel, Samira contou que os R$ 100 mil referentes à liderança no programa também não foram depositados. Ela revelou que vai receber, junto com o prêmio, uma consultoria financeira.

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"Mas quando chegar, eu vou gastar, gente", disse rindo. A loira também lembrou que conquistou um carro elétrico e um cooktop entre as premiações do reality.

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