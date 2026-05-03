Show de Shakira em Copacabana registra seis presos e 185 itens apreendidos

Seis pessoas foram presas, e dois adolescentes, apreendidos, durante o megashow da cantora Shakira, nesse sábado (2/5), na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. O esquema de segurança mobilizou mais de 3.700 policiais militares, um aumento de 14% em relação ao último grande evento na orla carioca.

A Polícia Militar utilizou câmeras com reconhecimento facial, leitores de placas, helicópteros, drones, quadriciclos na areia, motocicletas e torres de observação para cobrir toda a faixa de areia, as vias de acesso e as estações de transporte público. Nos pórticos de entrada, detectores de metais resultaram na apreensão de 185 objetos perfurocortantes, dentre eles facas, tesouras, estiletes e chaves de fenda.

Reconhecimento facial e leitor de placas em ação

A tecnologia foi responsável por parte das prisões. Dois homens foram identificados pelos pórticos com câmeras de reconhecimento facial: Wallace de Souza Rodrigues, de 23 anos, tinha mandado de prisão por receptação; e Gláucio Felipe Diniz, de 42 anos, era procurado por lesão corporal e acumula 11 anotações na ficha criminal. Ambos foram encaminhados à 12ª Delegacia de Polícia.

Foto: Reprodução

Em outro caso, uma viatura equipada com leitor de placas identificou uma motocicleta roubada. O condutor foi preso, e o veículo, recuperado.

Um homem foi detido na Avenida Princesa Isabel depois que a torre de monitoramento da área o flagrou carregando diversas bolsas oriundas de roubo. Com ele, foram encontrados duas facas e material entorpecente.

Durante uma abordagem no túnel, agentes apreenderam seis tabletes de maconha com um suspeito, que também acabou preso. Em patrulhamento motorizado na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, policiais abordaram uma dupla em uma moto e constataram que um dos homens, natural de Belo Horizonte, carregava um celular com restrição. Ele foi conduzido à delegacia.

Adolescentes detidos e criança localizada

Foto: Reprodução

Dentre os jovens, dois adolescentes foram detidos por ato infracional equivalente ao crime de roubo. Um terceiro, de 17 anos, foi apreendido após o sistema de monitoramento identificar um mandado em aberto expedido pela vara de execuções de medidas socioeducativas.

O esquema também registrou um episódio de auxílio ao público: um adolescente que havia se separado da família durante o show foi localizado por um policial posicionado em uma das torres de observação. Cerca de três horas após o sumiço, o agente acompanhou o jovem pessoalmente até o reencontro com os familiares.

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Policiais do Rondas Especiais e Controle de Multidões (Recom) circularam entre o público para prevenir tumultos, enquanto a Polícia Montada manteve presença em vários pontos da orla. Ao fim do evento, a saída do público ocorreu sem registros de incidentes.