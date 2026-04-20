Bruno Cupertino lança álbum com show gratuito no Viaduto Santa Tereza

Formado em Comunicação Social pela PUC-MG, com pós-graduação em Comunicação Digital pela mesma instituição. Criador do projeto A Cena na Quarentena, com uma série de entrevistas realizadas com artistas de diversas áreas durante a pandemia (todas disponív

O cantor e compositor mineiro Bruno Cupertino fez seu debute fonográfico em 2020, com o álbum "Canto forte". Em plena pandemia, não houve a possibilidade de fazer shows de lançamento. Agora, em outro contexto, ele apresenta seu segundo trabalho, "O samba vai continuar", promovendo uma grande celebração ao ar livre, gratuita, nesta segunda-feira (20/4), a partir das 17h, pelo projeto Samba no Arco, que realiza desde o ano passado, sob o viaduto Santa Tereza.

O show, cujo repertório inclui as 11 faixas autorais do novo disco e resgata algumas do primeiro, conta com as participações especiais da carioca Marina Iris, de Sérgio Pererê e do dançarino Evandro Passos, que criou e vai apresentar coreografias para duas músicas.

Pererê também esteve presente, como convidado, nas gravações de "O samba vai continuar", dividindo os vocais com Cupertino na faixa "Resplandeceu". Fabiana Cozza e a cavaquinista Luciana Rabello também somam forças no álbum.

Cupertino explica que, a despeito de o Samba no Arco ter uma proposta de roda, guiada pela espontaneidade e pelo calor do momento, o lançamento de "O samba vai continuar" é um show roteirizado, com repertório definido.

Ele conta que fez uma primeira apresentação do novo álbum há pouco mais de uma semana, no palco do Teatro Sesiminas, e é exatamente essa mesma experiência que agora leva para o baixio do viaduto Santa Tereza. "O que tem de diferente, além de ser ao ar livre, é a presença dos convidados", diz.

Ontem e hoje

Ele festeja o fato de, agora, poder mostrar seu trabalho para o público. "Com o primeiro disco eu não tive essa possibilidade, então esse show de 'O samba vai continuar' é um ajuntamento dos dois", pontua. As músicas registradas no novo álbum cobrem um largo período de tempo.

Cupertino compõe desde 2006 e, ao longo destes 20 anos, vem criando ininterruptamente. "Perfeição vem lá de cima", uma das faixas de "O samba vai continuar", foi feita há 15 anos, mas o disco também tem músicas criadas recentemente.

"Esse álbum expõe meu processo de maturação como compositor. A música 'Resplandeceu' eu fiz tem uns dez anos; 'Muito além do entendimento", uns oito ou nove; mas tem outras, como 'Festejo', 'Estrela guia' e 'O samba vai continuar', que são de agora, bem recentes.

No primeiro disco também tinham coisas do momento e mais antigas, do início da minha trajetória como compositor", destaca. Ele fala em amadurecimento, mas pontua que a preocupação com letra e melodia sempre esteve presente neste percurso de duas décadas.

"Isso é o que dá unidade, é o que conecta essas músicas. Acho que as mais recentes trazem uma bagagem maior de vocabulário, de vivência, mas sempre tive um cuidado muito grande com letra e melodia, então é o que faz o elo entre passado e presente", ressalta.

Ele observa que "O samba vai continuar" explicita uma diversidade temática e musical que também sempre foi característica de sua produção. As composições transitam entre a exaltação ao gênero, como na faixa-título, e diferentes abordagens poéticas.

Tradição do samba

Cupertino afirma que o novo disco também reforça seu diálogo com a tradição do samba, evocando referências como Cartola, Ataulfo Alves, Moreira da Silva, Nelson Sargento e Candeia, citados na faixa "Antigas batucadas".

Ao mesmo tempo, o músico amplia seu repertório ao dialogar com outros gêneros da música brasileira, em parcerias com nomes como Betinho Moreno e Vinícius Mineiro. Sobre as participações no disco, ele destaca que se justificam por razões específicas e, ao mesmo tempo, gerais.

"Como compositor, sempre mantive o foco na cultura negra de Belo Horizonte, por isso chamei o Sérgio Pererê, que considero um protagonista que consegue fazer com ela vá além das fronteiras de Minas Gerais. Ele é uma referência.

Quanto à Fabiana, é por identificação, porque acho que ela defende bem a música preta brasileira. Com relação à Luciana, é porque tenho paixão pelo choro e pelo cavaquinho dela. É o instrumento que uso para compor. Ela tocou maravilhosamente bem em duas músicas do disco", diz.

Sobre os convidados do show, Cupertino diz que chamou Marina Iris pelo desejo de estabelecer uma conexão entre o samba mineiro e o carioca. Ele observa que Belo Horizonte "importa" muitos artistas do Rio de Janeiro para virem se apresentar aqui, mas a via contrária ainda é afunilada.

"Falei com ela que a gente também tem que ter espaço no Rio. No caso do Evandro, é por essa minha identificação com a cultura negra da cidade, da qual ele é uma grande referência. Quis incluir essa outra área, que é a dança", diz.

Nova geração

O título do novo álbum de Bruno Cupertino traz uma assertividade que traduz uma crença. Ele considera que o samba feito em Belo Horizonte vive um momento muito profícuo, que aponta a possibilidade de uma projeção para além das montanhas.

"Vejo o cenário do samba muito bonito na cidade, porque tem aí uma nova geração desempenhando um papel brilhante, cavando espaços, fazendo com que esse legado sobreviva, trilhando um caminho aberto pela Velha Guarda, por Dona Eliza, Fabinho do Terreiro, Serginho Beagá, Toninho Geraes, entre outros tantos que possibilitaram que eu e meus contemporâneos possamos estar trabalhando hoje. Meu objetivo primeiro é fazer com que o samba feito pelos compositores de Belo Horizonte seja reconhecido em todo o Brasil. Quero que nossa música alcance espaços fora do estado", diz.

SAMBA DO ARCO

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Lançamento do álbum "O samba vai continuar", de Bruno Cupertino, nesta segunda-feira (20/4), às 17h, embaixo do Viaduto Santa Tereza. Entrada gratuita.