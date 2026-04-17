Jordana se espanta com crítica de aliada e refuta argumento de Gil do Vigor

Eliminada do "BBB 26" (Globo), na noite de quinta-feira (16/4), com 71,80% da média dos votos, Jordana Morais participou do Bate-Papo BBB, comandado por Ceci Ribeiro e Gil do Vigor. Durante a entrevista, a advogada assistiu a um recado gravado por Marciele Albuquerque, sua aliada no confinamento, e se surpreendeu com o tom da mensagem.

No quadro "Cesincerão", Marciele foi questionada sobre quem gostaria que fosse a próxima eliminada e afirmou que não pretendia manter amizade com Jordana fora do reality. A ex-participante também declarou que gostaria de vê-la fora do programa, o que causou estranhamento na brasiliense.

"Mas o que aconteceu para tudo isso?", reagiu Jordana, visivelmente surpresa.

Ceci Ribeiro explicou que o desgaste entre as duas teria sido provocado por situações acumuladas ao longo do jogo. "Tem uma coisa que pegou mais para ela, que vem toda aquela questão de dizer que não faria... a questão do beijo do Jonas Sulzbach. Porque ela não sabia desse beijo, né?", disse a apresentadora.

Na sequência, Ceci apontou outro fator de conflito. "O que pegou para ela foi a questão da comida. Ela teria dito, em algum momento, que a questão da comida também era uma questão de ansiedade emocional e ver você questionando o quanto ela comia, isso foi o que pegou mais para ela", afirmou.

Ao comentar o assunto, Jordana reconheceu o desconforto. "Era desconfortável. Era realmente desconfortável. Eu sou uma pessoa que não come rápido, que como devagar...", disse.

Gil do Vigor, então, ponderou que, diante da convivência no VIP, talvez o melhor caminho tivesse sido um diálogo direto entre as duas. "Não seria melhor sentar com ela e falar assim: 'Amiga, vamos tentar dividir melhor para que você coma logo o que você quiser e, se for para comer mais, a gente faz mais', do que conversar com outras pessoas e não diretamente com ela?", questionou.

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A advogada afirmou que evitou a conversa por considerar o tema delicado. "Nesse assunto, eu já sabia que era um assunto delicado. Eu sabia que ela não seria aberta para um diálogo assim... Eu conseguiria ter um diálogo assim, não acho que ela conseguiria, viria para querer se defender", declarou.