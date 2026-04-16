Milena fica mal com Queridômetro, Ana Paula reage e causa climão

Na reta final do BBB 26, a convivência entre os remanescentes na disputa mostra que nem todos lidam com o passado da mesma maneira. Ana Paula Renault e Milena discordaram nesta quinta-feira (16/4) sobre o comportamento de Jordana e o histórico de jogo de cada participante ao longo da temporada.

A jornalista relembrou as dificuldades enfrentadas nos 95 dias de confinamento para justificar sua postura rígida no jogo. "Para mim, foi bem complicado chegar até aqui e eu tenho memória ainda", desabafou Ana Paula, rebatendo a colega que minimizava os conflitos ocorridos anteriormente.

Postura de Jordana gera divergência no Queridômetro

O debate começou no Quarto Sonho de Eternidade, quando Milena notou que Jordana não recebeu nenhum coração no Queridômetro. Ao ver que até Leandro Boneco teve reação positiva, ela lamentou o isolamento da advogada.

Ao saber da situação, Ana Paula não demonstrou empatia e disparou: Fez por onde, não?

Milena admitiu que também não enviou coração, mesmo tendo recebido um. Disse que quase retribuiu, mas desistiu na hora, apesar de ter gostado da convivência na Festa Cooler do Pijama.

Ainda assim, afirmou que a colega merecia uma avaliação melhor e disse se incomodar ao vê-la só com coisa ruim, o que gerou novo questionamento de Ana Paula.

Comparativo de opiniões sobre o desempenho de Jordana Milena e Ana Paula Renault discutem a ausência de emojis positivos. Pessoa Observação sobre Jordana Argumento Central Milena (Babá/Recreadora) Lamenta a falta de corações para Jordana. Avalia o desempenho recente (Festa ‘Cooler do Pijama’) como digno de um ‘coração’. Crê que o público esquece rápido. Ana Paula Renault (Jornalista) Questiona se Jordana ‘fez por onde’ para receber corações. Considera o histórico de 95 dias de jogo relevante. Acredita que as ações passadas influenciam a percepção atual e os emojis. Jordana (Advogada) Não recebeu nenhum emoji de coração. É o foco da discussão sobre a aceitação e o carisma percebido pelos outros confinados.

Clima de despedida marca os últimos cinco dias

Ana Paula criticou a rapidez com que alguns participantes relevam atritos graves por causa de momentos passageiros de descontração. "O povo esquece as coisas fácil demais. Eu não esqueço, não", disparou a jornalista, mantendo o posicionamento de que as pessoas colhem o que plantaram.

Enquanto a jornalista sustenta que o histórico de três meses deve ser levado em conta, Milena prefere adotar uma visão mais leve agora que a final se aproxima. A babá reforçou que sua trajetória foi tranquila e sem grandes traumas dentro do confinamento.

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A divergência de visões encerrou-se com Milena minimizando a pressão do jogo nesta etapa decisiva. Mesmo diante dos argumentos de Ana Paula sobre o desgaste da competição, a recreadora pontuou que faltam apenas cinco dias para o encerramento e que "está tudo certo" para a saída.