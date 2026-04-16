Coprodução brasileira está na competitiva da Semana da Crítica de Cannes

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O filme “Seis meses no prédio rosa e azul” foi selecionado para a 65ª Semana da Crítica, mostra competitiva paralela ao Festival de Cannes, que chega à 79ª edição, entre os dias 13 e 21 de maio. O longa-metragem é uma coprodução do México (Ojos de Vaca), Brasil (Desvia), e Dinamarca (Snowglobe), e é o único representante da América Latina na programação do festival que se dedica a descobrir novos talentos no cinema.

Dirigido pelo cineasta mexicano Bruno Santamaría Razo, o longa fará sua estreia mundial no evento e concorre ao Grand Prix da seção, conhecida por revelar novos talentos do cinema contemporâneo. Inspirado nas memórias do diretor e filmado em 16mm, o longa se passa na Cidade do México no início dos anos 1990.

A trama acompanha um menino de 11 anos que, ao descobrir sentimentos pelo melhor amigo, enfrenta conflitos familiares após o diagnóstico de HIV de seu pai. Décadas depois, o protagonista revisita essas lembranças por meio do cinema, em uma tentativa de compreender o passado.

Além de ser o único representante da América Latina na competição de longas da Semana da Crítica nesta edição, o filme é o terceiro título mexicano a integrar a mostra. A produção marca ainda a terceira participação consecutiva da produtora brasileira Desvia em grandes festivais internacionais.

Nos últimos anos, a empresa esteve por trás de títulos como “O último azul”, vencedor do Urso de Prata no Festival de Berlim em 2025, e “Nosso segredo”, exibido na Berlinale 2026.

O elenco conta com nomes como Jade Reyes, Sofia Espinosa e o ator cearense Demick Lopes, conhecido por trabalhos como “A filha do palhaço". A participação brasileira também se destaca nos bastidores, com parte significativa da pós-produção realizada no país, incluindo montagem, som, trilha sonora e efeitos visuais.

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No Brasil, a distribuição ficará a cargo da Fistaile, enquanto as vendas internacionais serão conduzidas pela Luxbox. Com 103 minutos de duração, “Seis meses no prédio rosa e azul” é o primeiro longa de ficção de Bruno Santamaría Razo, que já havia se destacado no circuito documental com trabalhos premiados internacionalmente.