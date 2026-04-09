Espanha, Irã e Japão... mas nenhum país latino-americano em disputa no 79º Festival de Cannes

"Amarga Navidad", a obra mais recente do cineasta espanhol Pedro Almodóvar, já lançada em seu país, está entre os 21 filmes que competirão no 79º Festival de Cannes, uma lista que, este ano, não inclui nenhum filme latino-americano.

Nesta edição não há presença da região na competição oficial, ao contrário do ano passado, quando o brasileiro Kleber Mendonça Filhou participou com "O Agente Secreto", filme que mais tarde recebeu várias indicações ao Oscar.

Segundo a lista apresentada nesta quinta-feira (9) em Paris, a seleção oficial reúne cinco filmes dirigidos por mulheres, entre eles "Gentle Monster", da austríaca Marie Kreutzer.

Thierry Frémaux, diretor delegado do festival, destacou que a lista ainda pode ser ampliada nos próximos dias, deixando uma margem de suspense.

O festival começará em 12 de maio com o filme francês "La Vénus Électrique", de Pierre Salvadori, ambientado na década de 1920, e encerrará suas atividades em 23 de maio. O júri será composto pelo reconhecido cineasta sul-coreano Park Chan-wook.

Além disso, a Croisette prestará homenagem a Barbra Streisand e Peter Jackson, que receberão uma Palma de Ouro Honorária.

Estas são os filmes que competirão pela Palma de Ouro:

- "Amarga Navidad", do espanhol Pedro Almodóvar

O cineasta espanhol, assíduo frequentador da competição, concorre pela sétima vez ao prêmio máximo com este filme sobre uma diretora de cinema que se inspira na vida de seus entes próximos para criar suas histórias. Bárbara Lennie e Leonardo Sbaraglia fazem parte do elenco.

- "Histoires Parallèles", do iraniano Asghar Farhadi

O cineasta iraniano, duas vezes ganhador do Oscar, reúne um elenco francês de primeiro nível, com nomes como Isabelle Huppert, Vincent Cassel, Pierre Niney e Catherine Deneuve.

- "Minotaur", do russo Andrey Zvyagintsev

O autor de "Leviatã" e "Sem Amor" apresenta agora um filme gravado fora de seu país sobre a burguesia russa que enfrenta o recrutamento para a guerra, segundo explicou Frémaux.

- "Sheep in the Box", do japonês Hirokazu Kore-eda

Este veterano do festival, que já ganhou a Palma de Ouro em 2018 com "Um assunto de família", apresentará a história de um casal que adota um humanoide como se fosse seu filho.

- "All of a Sudden", do japonês Ryusuke Hamaguchi

Hamaguchi ganhou o prêmio de Melhor Roteiro em Cannes por "Drive My Car", antes de conquistar o Oscar de Melhor Filme Internacional em 2022. Desta vez, ele filma na França a história de uma diretora de uma casa de repouso.

- "Gentle Monster", da austríaca Marie Kreutzer

Kreutzer é considerada uma das vozes mais sólidas do cinema europeu atual. O filme será protagonizado por Léa Seydoux e Catherine Deneuve.

- "La Bola Negra", dos espanhóis Javier Ambrossi e Javier Calvo

É um dos projetos mais esperados desta dupla de cineastas conhecida como os Javis. O filme é inspirado na obra inacabada de Federico García Lorca, também intitulada "La Bola Negra". O filme reúne um elenco muito potente, que inclui Penélope Cruz e Glenn Close.

- "El Ser Querido", do espanhol Rodrigo Sorogoyen

Após apresentar "As Bestas" na seção Première em 2022, entra na competição com "El Ser Querido", com Javier Bardem no papel de um cineasta que deseja escalar sua filha atriz (Victoria Luengo) para um papel.

- "The Man I Love", do americano Ira Sachs

O elenco reúne Rami Malek, Tom Sturridge, Luther Ford, Rebecca Hall e Ebon Moss?Bachrach, o que o torna um dos projetos mais chamativos do diretor americano.

- "La Vie D'Une Femme", da francesa Charline Bourgeois-Taquet

O filme conta a história de Gabrielle, cirurgiã parisiense de cerca de 50 anos que atravessa uma crise pessoal à medida que sua vida emocional e profissional se desestabilizam.

- "Coward", do belga Lukas Dhont

Dhont volta a Cannes com seu terceiro longa, após "O Florescer de Uma Garota" (2018) e "Close: Você Perto de Mim" (2022).

- "Fatherland", do polonês Pawe? Pawlikowski

Pawlikowski ("Ida") apresentará um filme sobre a vida pós-guerra do escritor Thomas Mann e conta com a alemã Sandra Hüller no elenco.

- "Moulin", do húngaro László Nemes

Nemes obteve o Grande Prêmio do Júri em Cannes e o Oscar por "O Filho de Saúl".

- "Histoires De La Nuit", da francesa Léa Mysius

É uma adaptação do romance de Laurent Mauvignier, no qual a diretora francesa explora os vínculos familiares.

- "Fjord", do romeno Cristian Mungiu

Mungiu ganhou a Palma de Ouro em 2007 por "4 meses, 3 semanas, 2 dias". Desta vez, situa a história na Noruega e conta com Renate Reinsve no elenco.

-"Notre Salut", do belga Emmanuel Marre

Um longa sobre a Segunda Guerra Mundial.

- "Nagi Notes", do japonês Koji Fukada

Fukada ganhou em 2016, com "Harmonium", o Prêmio do Júri na mostra Um Certo Olhar, a segunda seção mais importante do Festival de Cannes.

- "Hope", do sul-coreano Na Hong-Jin

O filme reúne as estrelas coreanas Hwang Jung-min, Zo In-sung e Jung Ho-yeon, de "Round 6".

- "Garance", da francesa Jeanne Herry

Conta a história de uma jovem atriz que deseja se tornar uma estrela. Herry é a filha da atriz Miou?Miou e do cantor Julien Clerc.

- "L'Inconnue", do francês Arthur Harari

Harari é uma figura do filme autoral. Foi premiado no Oscar em 2024 junto com Justine Triet pelo roteiro de "Anatomia De Uma Queda".

- "The Dreamed Adventure", da alemã Valeska Grisebach

Após apresentar seu terceiro filme na mostra Um Certo Olhar, Grisebach entra na competição com uma história sobre uma mulher que aceita um acordo para ajudar um velho conhecido.

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