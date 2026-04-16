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Taylor Momsen, de 'Gossip girl', é picada por aranha venenosa; veja estado

Vocalista do The Pretty Reckless passou a noite internada após incidente antes de show, mas afirmou que seguirá com apresentações

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
16/04/2026 10:53

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Taylor Momsen foi hospitalizada depois de ser picada por aranha
Taylor Momsen foi hospitalizada depois de ser picada por aranha crédito: Redes sociais

A cantora Taylor Momsen foi hospitalizada por conta de uma picada de aranha venenosa na última terça-feira (14/4), no México, conforme ela mesmo contou em publicação nas redes sociais. Vocalista da banda The Pretty Reckless, ela está no país como atração de abertura da turnê do AC/DC.

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O incidente ocorreu pouco antes de uma apresentação na Cidade do México. Nas redes sociais, a artista compartilhou imagens diretamente do hospital, exibindo uma mancha avermelhada na canela causada pelo veneno e relatando o susto.


“Hospital hoje, show amanhã. Aranhas venenosas são uma péssima ideia, mas o show deve continuar”, escreveu Momsen, indicando que, apesar da situação, pretendia manter sua agenda de shows.

Já nesta quarta-feira (15/4), a cantora atualizou os fãs informando que precisou passar a noite internada. Ela também agradeceu à equipe médica pelo atendimento e acompanhamento após a reação ao veneno, que exigiu medicação imediata antes da apresentação.

O episódio não é inédito em sua trajetória recente. Em 2024, durante um show na Espanha, Momsen foi mordida por um morcego enquanto se apresentava, situação que a levou a realizar um tratamento preventivo contra a raiva por duas semanas. Com bom humor, ela relembrou o caso ao comentar o novo incidente. “Coloque na lista. Spider-Woman? Bat Girl?”, escreveu comparando os episódios com as histórias de super-heróis. 

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Antes de consolidar sua carreira na música, Taylor Momsen ganhou notoriedade como atriz ao interpretar Jenny Humphrey na série “Gossip girl”. Posteriormente, decidiu deixar a atuação para se dedicar integralmente à música.

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