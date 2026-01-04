Assine
Espécie de aranha venenosa do Brasil pode ajudar na descoberta da cura do câncer

Redação Flipar
    Essa aranha brasileira - Vitalius wacketi - habita o litoral do estado de São Paulo. E a substância extraída eliminou células de leucemia em testes in vitro. Foto: wikimedia commons Daniel Souza
    O trabalho é conduzido por cientistas do Instituto Butantan, referência na pesquisa sobre animais peçonhentos no Brasil. Foto: Sturm wikimedia commons
    De acordo com os primeiros testes, o veneno faria a célula cancerígena necrosar. Um procedimento barato que dá esperança sobre a cura de uma doença que mata em massa no Brasil. Foto: Flavinharn wikimedia commons
    Aranhas costumam chamar atenção do público sempre que surge um fato novo, pois são animais temidos e ao mesmo tempo cheios de detalhes curiosos. Foto: wikimedia commons dieterschulten
    Recentemente, um grupo de cientistas descobriu um animal bem esquisito, parecido com uma aranha, no fundo do ‘Mar de Ross’, no fundo do Oceano Antártico. Foto: wikimedia commons Francisco Ardini
    O bicho está sendo chamado de ‘Austropallene halanych’ e, ao que tudo indica, parece ser parente dos caranguejos-ferradura. Foto: reprodução Andrew Mahon
    A nova espécie chamou a atenção pela sua anatomia bizarra: quatro olhos e garras grandes que se parecem com luvas de boxe. Foto: reprodução Andrew Mahon
    A aparÃªncia da Austropallene halanychi se destaca entre mais de mil tipos de aranhas do mar encontradas em todo o mundo. Foto: divulgaÃ§Ã£o ZooKeys
    Essas criaturas diferentes se alimentam usando uma tromba que parece um canudo e respiram atravÃ©s das pernas, indo contra tudo que se conhece da biologia animal. Foto: divulgaÃ§Ã£o ZooKeys
    Uma equipe liderada por Andrew Mahon, um biólogo da Universidade Central de Michigan, foi quem trouxe essa ‘aranha’ das profundezas do Mar de Ross, a cerca 570 metros abaixo da superfície. Foto: wikimedia commons Francisco Ardini/PNRA
    A criatura misteriosa e fascinante tem um corpo de cerca de 1 centímetro de comprimento e pernas que chegam a quase 3 centímetros. Foto: divulgação ZooKeys
    Um estudo científico publicado por Mahon na revista “ZooKeys” destaca o quanto é urgente entender e preservar os diferentes tipos de vida nesses lugares isolados, principalmente considerando as ameaças das mudanças climáticas. Foto: domínio público
    Segundo o cientista, à medida que as águas esquentam, o tempo se torna um problema para o futuro dessas espécies únicas. Conheça agora outras espécies bizarras de aranha! Foto: wikimedia commons Francisco Ardini/PNRA
    Aranha-caÃ§adora-gigante (Heteropoda maxima): Ã? a maior aranha do mundo, com uma envergadura de pernas de atÃ© 30 centÃ­metros. Ela Ã© encontrada no Laos, e Ã© uma aranha tÃ­mida e solitÃ¡ria que nÃ£o costuma ser agressiva com os humanos. Foto: flickr Petra & Wilfried
    Aranha-saltadora-da-floresta (Phidippus regius): Essa é uma aranha pequena, mas muito colorida, que vive em várias florestas tropicais pelo mundo. Essa espécie consegue saltar distâncias de até 50 vezes o seu próprio comprimento! Foto: flickr spidereyes2020
    Aranha-de-água (Argyroneta aquatica): Essa espécie pode ser encontrada em lagos e rios da Europa, Ásia e América do Norte. A aranha-de-água é capaz de construir um casulo de seda na água, onde coloca seus ovos e vive. Foto: wikimedia commons ?????????
    Aranha-golias-comedora-de-pássaros (Theraphosa blondi): Essa é uma aranha carnívora que vive na Amazônia. Ela é a maior aranha da América do Sul, com uma envergadura de pernas de até 25 centímetros, além de ter um veneno considerado potente para suas presas. Foto: wikimedia commons Ltshears
    Aranha-cara-feliz (Theridion grallator): Essa aranha vive nas florestas tropicais da Nova Zelândia. Ela é pequena e não costuma passar de 10 cm. Além disso, essa espécie é conhecida por sua coloração brilhante, que lembra a cara de um palhaço. Foto: wikimedia commons Melissa McMasters
    Aranha-saltadora-de-cara-de-macaco (Aelurillus spider monkey): Natural das florestas tropicais da Ásia, essa é uma aranha bem pequena (cerca de 5cm). Ah, seu nome? Bem, dizem que ela tem uma cara parecida com a de um macaco… Foto: wikimedia commons Anatoliy Ozernoy
    Aranha-caranguejo (Heteropoda venatoria): Ao contrário da ‘cara-de-macaco’, essa é uma aranha grande, que chega a medir 20 cm de envergadura. Ela pode ser encontrada em várias partes do mundo. Foto: wikimedia commons Vinayaraj
    Aranha-pavão (Maratus volans): Essas pequenas aranhas saltadoras da Austrália são conhecidas por seus padrões coloridos e comportamento de exibição durante o acasalamento, que se assemelha a um leque aberto. Foto: flickr Jürgen Otto
    Aranha-escorpiÃ£o (Palpimanus gibbulus): Essas aranhas sÃ£o conhecidas por suas caracterÃ­sticas distintivas, como a forma de sua carapaÃ§a e suas pernas dianteiras alongadas. Geralmente sÃ£o encontradas em regiÃµes tropicais e subtropicais, especialmente na AmÃ©rica do Sul, Ãfrica e Ãsia. Foto: wikimedia commons davidfdz_b82
    Aranha-de-fio-de-ouro (Nephila clavipes): Essas aranhas são grandes, encontradas em várias partes do mundo e são conhecidas por suas teias douradas. Foto: wikimedia commons Joselito de Guzman
    Anasaitis canosa: Essas aranhas são conhecidas por sua habilidade de pular grandes distâncias para capturar presas. A Anasaitis canosa é conhecida por sua coloração vibrante, sendo muitas vezes verde brilhante com manchas e marcas que ajudam na camuflagem entre as folhas e plantas. Foto: wikimedia commons Zygy
    Aranha-com-cara-de-ogro (Deinopis spp.): Essas aranhas são conhecidas por suas pernas longas e finas, seus olhos grandes e sua habilidade única de caça. Elas constroem uma teia em forma de Y horizontal entre arbustos ou grama, e ficam de cabeça para baixo no meio dessa estrutura, aguardando as presas. Foto: wikimedia commons Chen-Pan Liao
    Quando uma presa se aproxima, a aranha balança rapidamente para frente, lançando uma teia especial em forma de laço para capturar sua presa. Esse método é altamente eficaz para pegar insetos voadores. Foto: wikimedia commons Stu's Images
    Aranhas-toureiro (Atypus affinis): Essas aranhas são encontradas principalmente em regiões da Europa, Ásia e América do Norte. Para surpreender suas presas, elas constroem tocas subterrâneas em solos macios, como areia ou solo argiloso. Foto: wikimedia commons Siga
