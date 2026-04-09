Estreia 'Cinco tipos de medo', filme sobre a tensão no Brasil

Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.

Não são poucos os longas que nascem de curtas-metragens. “Cidade de Deus” (2002), de Fernando Meirelles, por exemplo, teve origem em “Palace II” (2000). Seguindo caminho parecido, o diretor mato-grossense Bruno Bini lança agora “Cinco tipos de medo”, dez anos depois de “Três tipos de medo”. O curta funcionou como laboratório para viabilizar o projeto maior.

A trama parte de um fato que chamou a atenção do diretor. Ao ler notícia sobre a comunidade que se mobilizou para arrecadar dinheiro e pagar a fiança de um traficante, Bini encontrou o ponto de partida de seu filme. Criou Sapinho (Xamã), principal antagonista da trama. Os demais personagens são inteiramente fictícios.

Com narrativa não linear, o longa acompanha cinco personagens cujas trajetórias se cruzam como um quebra-cabeças. O fio condutor é Murilo (João Vitor Silva). Músico, ele perdeu a mãe para a COVID-19 e conheceu a enfermeira Marlene (Bella Campos) durante a internação.

Os dois se envolvem, mas Marlene mantém relacionamento abusivo com Sapinho. Quando fogem, são perseguidos pelo traficante. Fora das telas, comentou-se que Xamã e Bella Campos tiveram um romance após as filmagens.

Mineiros no elenco

O elenco reúne o trio de mineiros Rejane Faria, Bárbara Colen e Rui Ricardo. Rejane interpreta a líder comunitária Dona Antônia. Mediadora de conflitos, ela negocia com o tráfico, quando necessário. “Faz isso porque entende que é uma forma de proteger a família e a comunidade”, explica a atriz, que aceitou o papel mesmo com a agenda cheia. “Quando li o roteiro, pensei: é um filmaço, preciso fazer.”

Bárbara Colen vive a capitã Luciana, policial movida pelo desejo de vingança após a perda do filho. A atriz encontrou paralelos entre sua própria vida e a ficção. Bárbara ingressou no projeto durante o puerpério, pouco depois da morte do pai. “Tinha muito a agregar, porque era exatamente o momento que eu estava vivendo”, afirma.

A atriz passou por treinamento físico e técnico, com aulas de jiu-jitsu e preparação com policiais. Durante as filmagens em Cuiabá, contou com o apoio de uma capitã do Bope. “Ela assistiu ao filme e disse que estava impecável”, comemora.

O longa aborda a violência nas periferias brasileiras em contextos marcados pela ausência do braço social do Estado. Quando um grupo criminoso cai, outro ocupa o lugar e o ciclo se repete.

Atriz mineira Bárbara Colen faz o papel de capitã em busca de vingança no filme 'Cinco tipos de medo' Downtown/divulgação

A montagem fragmentada, com idas e vindas no tempo, traz reviravoltas bem-construídas. Bini cria clima constante de tensão, consegue conectar as diferentes trajetórias sem entregar tudo de forma óbvia. Há, porém, momentos de humor que parecem deslocados e caricatos.

Na pré-estreia em Belo Horizonte, realizada na última segunda-feira (6/4), o filme foi aplaudido de pé. Houve quem saísse da sessão em lágrimas. Premiado em Gramado no ano passado, “Cinco tipos de medo” levou os Kikitos de Melhor Longa-Metragem Brasileiro, Melhor Montagem, Melhor Roteiro e Melhor Ator Coadjuvante (para Xamã).

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“CINCO TIPOS DE MEDO”

Brasil, 2026, 107 min. De Bruno Bini. Com Bella Campos, Xamã, João Vitor Silva, Bárbara Colen e Rejane Faria. Em cartaz nos cinemas dos shoppings Cidade, Contagem, Del Rey, Itaú, Minas, Monte Carmo e Via, além de sala do UNA Cine Belas Artes