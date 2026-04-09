Lázaro Ramos encarna masculinidade em crise na nova fase de ‘Os outros’
Ator vive personagem perdedor que decide se mudar da cidade para uma casa na serra, na terceira temporada da série, que estreia nesta quinta (9/4) no Globoplay
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Um dos grandes trunfos da terceira temporada de “Os outros” é a escalação de Lázaro Ramos para interpretar Roberto, um dos protagonistas. E um papel nada heroico: no primeiro episódio, ele perde o emprego, é traído pela mulher, Marta (Mariana Lima), com quem não consegue transar, toma um soco e ainda atropela um ganso. “Acho que faltava, para mim, falar da crise da masculinidade de uma maneira complexa. Roberto é um personagem que é colocado à prova em todas as instâncias da vida dele e mostramos como ele vai reagir a isso”, antecipa o roteirista, Lucas Paraizo.
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O nome de Lázaro foi sugerido pelo diretor do núcleo de dramaturgia da Globo, o mineiro José Luiz Villamarim. Luisa Lima conta que convidou o ator com o argumento de que ele, na televisão, não aparecia há muito tempo em um personagem dramático – o vilão da atual novela das seis, “A nobreza do amor”, surgiu depois do trabalho em “Os outros”. “Lázaro me falou que era tudo que queria: ser provocado. Estava há muito tempo fazendo comédia e também no papel de comunicador”, lembra a diretora.
“Tinha que ser um ator corajoso, disponível a mergulhos profundos como ele é, um ator extraordinário que tem a capacidade de transitar por diferentes gêneros”. E deu certo: nos primeiros episódios, Lázaro se destaca pelas nuances que imprime ao seu personagem, capaz de oscilar de uma explosão de fúria aodesamparo e desespero. “Quando o Roberto entra em cena, eu esqueço do Lázaro”, resume Luisa.
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É a primeira vez que Lázaro Ramos e Adriana Esteves contracenam como protagonistas na televisão. A importância da atriz, no ar novamente na reprise de “Avenida Brasil” no “Vale a pena ver de novo”, para “Os outros” é destacada por Lucas Paraizo. “Acho que a Cibele é o coração dessa narrativa e a Adriana é o coração da Cibele. É uma atriz gigante e versátil, traz uma verdade tão grande que eu até esqueço que ela está atuando”, elogia o autor. “E, nessa temporada, acho que ela consegue fechar o arco de uma personagem que finalmente aprende o tamanho dos seus atos e entende os seus limites”, antecipa.
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