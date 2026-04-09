Lázaro Ramos encarna masculinidade em crise na nova fase de ‘Os outros’

Um dos grandes trunfos da terceira temporada de “Os outros” é a escalação de Lázaro Ramos para interpretar Roberto, um dos protagonistas. E um papel nada heroico: no primeiro episódio, ele perde o emprego, é traído pela mulher, Marta (Mariana Lima), com quem não consegue transar, toma um soco e ainda atropela um ganso. “Acho que faltava, para mim, falar da crise da masculinidade de uma maneira complexa. Roberto é um personagem que é colocado à prova em todas as instâncias da vida dele e mostramos como ele vai reagir a isso”, antecipa o roteirista, Lucas Paraizo.

O nome de Lázaro foi sugerido pelo diretor do núcleo de dramaturgia da Globo, o mineiro José Luiz Villamarim. Luisa Lima conta que convidou o ator com o argumento de que ele, na televisão, não aparecia há muito tempo em um personagem dramático – o vilão da atual novela das seis, “A nobreza do amor”, surgiu depois do trabalho em “Os outros”. “Lázaro me falou que era tudo que queria: ser provocado. Estava há muito tempo fazendo comédia e também no papel de comunicador”, lembra a diretora.



“Tinha que ser um ator corajoso, disponível a mergulhos profundos como ele é, um ator extraordinário que tem a capacidade de transitar por diferentes gêneros”. E deu certo: nos primeiros episódios, Lázaro se destaca pelas nuances que imprime ao seu personagem, capaz de oscilar de uma explosão de fúria aodesamparo e desespero. “Quando o Roberto entra em cena, eu esqueço do Lázaro”, resume Luisa.



É a primeira vez que Lázaro Ramos e Adriana Esteves contracenam como protagonistas na televisão. A importância da atriz, no ar novamente na reprise de “Avenida Brasil” no “Vale a pena ver de novo”, para “Os outros” é destacada por Lucas Paraizo. “Acho que a Cibele é o coração dessa narrativa e a Adriana é o coração da Cibele. É uma atriz gigante e versátil, traz uma verdade tão grande que eu até esqueço que ela está atuando”, elogia o autor. “E, nessa temporada, acho que ela consegue fechar o arco de uma personagem que finalmente aprende o tamanho dos seus atos e entende os seus limites”, antecipa.

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