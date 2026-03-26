Cerimônia do Oscar não será no Dolby Theatre a partir de 2029

A cerimônia do Oscar terá uma nova casa a partir de 2029. A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas anunciou nesta quinta-feira (26/3) um acordo de dez anos com a AEG para transferir o evento para o Peacock Theater, no complexo L.A. LIVE, no centro de Los Angeles.

A mudança integra uma parceria mais ampla, válida até 2039. O novo local, que já recebe o Emmy desde 2008, passará por reformas estruturais antes da estreia, com melhorias em palco, som, iluminação, áreas de bastidores e espaços de recepção.

Com capacidade para cerca de 7.100 pessoas, o Peacock Theater praticamente dobra o público em relação ao Dolby Theatre, sede do Oscar desde 2002 – com exceção de 2021, quando a cerimônia foi transferida para a Union Station devido à pandemia.

O entorno também deve ganhar protagonismo. O L.A. LIVE, complexo de entretenimento ao lado da Crypto.com Arena, ampliou recentemente sua praça, que abrigará o tradicional tapete vermelho e eventos associados.

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A edição de 2029 marcará ainda outra mudança. Ela será a primeira transmitida pelo YouTube, resultado de um acordo firmado no ano passado pela Academia e a empresa de compartilhamento de vídeos.