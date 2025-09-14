Emmy Awards entrega hoje as estatuetas aos indicados nas 91 categorias

Formado em jornalismo pela PUC-MG, é repórter de cultura no EM desde 2022. Escreve sobre literatura, música, cinema, teatro e artes plásticas

A temporada de premiações da televisão norte-americana chega ao ápice neste domingo (14/9), com a 77ª edição do Emmy Awards, realizado pela Academia de Artes e Ciências Televisivas, em Los Angeles (EUA). As expectativas estão altas e as principais apostas entre os indicados nas 91 categorias vão para as séries "Ruptura", "O estúdio" e "Adolescência".



Grande favorita desta edição, "Ruptura", da Apple TV+, é a série com o maior número de indicações (27 categorias), sendo a de Melhor Série Dramática, Direção e Roteiro de Drama. Estrelada por Adam Scott, “Ruptura” acompanha a rotina de uma misteriosa empresa na qual os funcionários se submetem a um procedimento cirúrgico que separa suas memórias profissionais e pessoais. De acordo com a revista especializada Variety, a produção deve levar, ao menos, nove estatuetas, incluindo Atriz Convidada em Drama, com Merritt Wever superando Kaitlyn Dever, de “The last of us”, que também está muito bem cotada.



Na comédia, “O estúdio”, sátira de Hollywood também produzida pela Apple TV+, recebeu impressionantes 23 indicações, número recorde para uma comédia em um único ano. Ela favorita em ao menos 12 Emmys, incluindo Melhor Série de Comédia, Ator em Série de Comédia (Seth Rogen) e Atriz Coadjuvante em Série de Comédia (Catherine O’Hara).



Já “Adolescência”, da Netflix, recebeu 13 indicações, sendo a favorita para levar Melhor Minissérie ou Série Antológica. Sucesso de audiência, a minissérie acompanha os desdobramentos da acusação de um garoto de 13 anos, Jamie, pelo assassinato de uma colega de escola, e o impacto na família do menino. Owen Cooper, que faz o papel de Jamie, é um dos nomes mais fortes para levar o Emmy de Ator Coadjuvante em Minissérie.



Embora “Ruptura”, “O estúdio” e “Adolescência” sejam as favoritas, zebras e disputas acirradas devem ser levadas em conta. “O Pinguim”, da HBO Max, aparece como uma “zebra”. Com 24 indicações, a série pode ganhar em uma ou outra categoria. Colin Farrell, por exemplo, é o favorito a Melhor Ator em Minissérie por sua performance impecável do vilão do Batman, e Cristin Milioti também figura entre as favoritas para Melhor Atriz na mesma categoria.



Outras séries da HBO Max, como "The Pitt" e "The White Lotus", também estão no páreo. "The Pitt", descrita pela crítica internacional como “a série inatacável do ano”, pode ser o principal empecilho para “Ruptura” em Melhor Série Dramática, com Noah Wyle como favorito para Melhor Ator em Série Dramática. Já “The White Lotus”, com sua terceira temporada em 2025, se destaca nas categorias de atuação coadjuvante em drama, com Walton Goggins e Carrie Coon sendo cotados para vencer.



COMÉDIA



"Hacks", também da HBO Max, estrelada por Jean Smart, pode levar seu quarto Emmy consecutivo como Melhor Atriz em Série de Comédia. A série que aborda a relação entre uma comediante veterana e uma escritora mais jovem também não pode ser descartada na categoria principal de comédia.



Como de costume, o anúncio da lista de indicados, em 15 de julho, causou burburinhos nas redes sobre quem foi "esnobado". Entre os nomes notáveis que ficaram de fora estão Wagner Moura, cotado pela imprensa especializada por seu papel em “Ladrões de drogas”, da Apple TV+; e as estrelas de “Only murders in the building”, Steve Martin e Selena Gomez. Séries como “Round 6” e “The handmaid's tale”, que chegaram ao fim neste 2025, também não apareceram entre as principais indicações. "O ensaio", da HBO Max, pode ser o "azarão" da noite, superando "Hacks" e "O estúdio" na categoria de Melhor Roteiro de Comédia.



No ranking de indicações por plataformas, a HBO Max lidera, concorrendo em 142 categorias, superando seu recorde anterior de 140 em 2022, impulsionada por sucessos como "O Pinguim", "The White Lotus", "The last of us" e "Hacks". Netflix e Apple TV+ seguem de perto, sendo que a Netflix já deteve o recorde de mais indicações (160 em 2020). (Com agências)



TRANSMISSÃO AO VIVO

A 77ª cerimônia do Emmy será transmitida ao vivo pela TNT e HBO Max, a partir das 20h30 (horário de Brasília) deste domingo. Carol Ribeiro fará entrevistas exclusivas no tapete vermelho antes do início da premiação – que está marcada oficialmente para às 21h. A transmissão também contará com comentários da especialista em séries e cinema Aline Diniz.

Confira os indicados nas principais categorias:



Melhor Série de Drama

•"Andor"

•"A diplomata"

•"The last of us"

•"Paradise"

•"The Pitt"

• "Ruptura"

•"Slow horses"

•"The White Lotus"



Melhor Série de Comédia

•"Abbott elementary"

•"O urso"

•"Hacks"

•“Ninguém quer”

•"Only murders in the building"

•"Falando a real"

•"O estúdio"

•"O que fazemos nas sombras"



Melhor Minissérie ou Série Antológica

•“Adolescência”

•“Black mirror”

•“Morrendo por sexo”

•“Monstros: Irmãos Menendez – Assassinos dos pais”

•“Pinguim”