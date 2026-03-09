Mulher que atirou contra casa de Rihanna tem fiança fixada em R$ 53 milhões

Ivanna Lisette, de 35 anos, foi autuada por tentativa de homicídio após fazer 10 disparos contra a casa de Rihanna. A mulher teve fiança fixada em US$ 10.225.000 (cerca de R$ 53 milhões na cotação atual). foram confirmadas pela Fox News Digital



O chamado foi registrado neste domingo (8/3), por volta de 13h15 (horário local), em Beverly Hills, Los Angeles, Estados Unidos. De acordo com a polícia, a suspeita disparou de dentro de seu veículo em direção à casa da cantora. A motivação ainda é desconhecida.

De acordo com o relato do despacho, os tiros teriam partido de um carro do outro lado da rua, apontados para o portão da propriedade. A suspeita foi localizada pouco depois e presa sem resistência, e a polícia diz que uma arma foi apreendida.

Não houve feridos. O jornal "Los Angeles Times" afirmou que a cantora estava em casa no momento dos disparos.

Rihanna vive com o rapper A$AP Rocky e os três filhos do casal. Os cantores são pais de RZA, Riot e Rocki.