Filho de cinasta americano se declara inocente da morte dos pais
Nick Reiner pode ser condenado à pena de morte por suspeita de assassinar a facadas Rob e Michele Reiner; é possível que a defesa recorra à tese de insanidade
compartilheSIGA
Nick Reiner se declarou inocente nesta semana pelas mortes do pai, o cineasta Rob Reiner, e da mãe, a fotógrafa Michele Singer Reiner, em uma audiência realizada em Los Angeles.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
- Polícia investiga morte do cineasta Rob Reiner e sua esposa como 'aparente homicídio'
- Filho de Rob Reiner matou o diretor e sua mulher a facadas, diz polícia
Ainda não está claro se a defesa adotará a tese de insanidade. Reiner tem histórico de uso de drogas e transtornos psiquiátricos. Relatos indicam diagnóstico de esquizofrenia e tratamento ativo à época do crime. Também há menções a ajustes recentes na medicação.
Leia Mais
Reiner, de 32 anos, responde a duas acusações de homicídio em primeiro grau com circunstâncias especiais por múltiplas vítimas. Se condenado, poderá enfrentar prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional ou pena de morte, embora os promotores do caso ainda não tenham decidido se pedirão a punição máxima.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Segundo a Promotoria, Reiner esfaqueou o pai, de 78 anos, e a mãe, de 70, na madrugada de 14 de dezembro, na casa da família em Brentwood. Ele teria fugido e se hospedado horas depois no Pierside Santa Monica. Foi preso na mesma noite próximo a um posto de gasolina.