Assine
overlay
Início Cultura
STREAMING

Winona Ryder integra o elenco de 'Wandinha'

A atriz, conhecida por 'Os fantasmas se divertem' e 'Stranger things', interpreta a personagem Tabitha na terceira temporada da série

Publicidade
Carregando...
F
Folhapress - Notícias
F
Folhapress - Notícias
Repórter
23/02/2026 14:08

compartilhe

SIGA
x
<p>Winona Ryder – Em 2001, a atriz de "Stranger Things" foi presa por furtar roupas e acessórios em uma loja de luxo em Beverly Hills. Ela foi condenada a três anos de liberdade condicional, além de pagar multas e realizar serviço comunitário.</p>
Winona Ryder e Jenna Ortega, que interpreta a personagem Wandinha, já trabalharam juntas em 'Os fantrasmas ainda se divertem' (2024). crédito: Divulgação

A atriz Winona Ryder foi anunciada como parte do elenco da terceira temporada de "Wandinha", série da Netflix estrelada por Jenna Ortega. Os próximos episódios já estão em produção, e fãs esperam que a obra retorne no ano que vem.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Wandinha", produzida e dirigida pelo cineasta Tim Burton, repete a parceria entre ele e Ryder, que ganhou ampla notoriedade no cinema ao protagonizar "Os fantasmas se divertem", filme que Burton lançou em 1988.

 

Leia Mais


Ryder participou também da sequência do filme, "Os fantasmas ainda se divertem", de 2024, também com Jenna Ortega no elenco.

 

Além de Ryder, a sequência de "Wandinha" anunciou a inclusão dos atores Noah Taylor e Chris Sarandon. A Netflix confirmou ainda o retorno de Catherine Zeta-Jones como Mortícia Addams e de Luis Guzmán no papel de Gomez, o pai de Wandinha.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A série lançou sua segunda temporada no ano passado. A primeira, de 2022, fez "Wandinha" se tornar a série de língua inglesa mais vista da história da Netflix, à frente de sucessos como "Stranger things" e "Bridgerton".

Tópicos relacionados:

netflix- wandinha winona-ryder

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay