Winona Ryder integra o elenco de 'Wandinha'

A atriz Winona Ryder foi anunciada como parte do elenco da terceira temporada de "Wandinha", série da Netflix estrelada por Jenna Ortega. Os próximos episódios já estão em produção, e fãs esperam que a obra retorne no ano que vem.

"Wandinha", produzida e dirigida pelo cineasta Tim Burton, repete a parceria entre ele e Ryder, que ganhou ampla notoriedade no cinema ao protagonizar "Os fantasmas se divertem", filme que Burton lançou em 1988.

Ryder participou também da sequência do filme, "Os fantasmas ainda se divertem", de 2024, também com Jenna Ortega no elenco.





Além de Ryder, a sequência de "Wandinha" anunciou a inclusão dos atores Noah Taylor e Chris Sarandon. A Netflix confirmou ainda o retorno de Catherine Zeta-Jones como Mortícia Addams e de Luis Guzmán no papel de Gomez, o pai de Wandinha.

A série lançou sua segunda temporada no ano passado. A primeira, de 2022, fez "Wandinha" se tornar a série de língua inglesa mais vista da história da Netflix, à frente de sucessos como "Stranger things" e "Bridgerton".