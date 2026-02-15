Assine
overlay
Início Cultura
CINEMA

‘O agente secreto’ concorre ao Spirit Awards

Longa de Kleber Mendonça Filho disputa, neste domingo (15/2), a categoria Melhor Filme Internacional no prêmio que destaca títulos independentes e inventivos

Publicidade
Carregando...
Lucas Lanna Resende
Lucas Lanna Resende
Repórter
Formado em jornalismo pela PUC-MG, é repórter de cultura no EM desde 2022. Escreve sobre literatura, música, cinema, teatro e artes plásticas
15/02/2026 02:00

compartilhe

SIGA
x
Com fantasia de carnaval, a atriz Hermila Guedes sorri, ao ser apresentada ao personagem de Wagner Moura, em cena de O agente secreto 
'O agente secreto', que tem quatro indicações ao Oscar, acumula até aqui mais de 60 prêmios crédito: Cinemacópio/Divulgação

A temporada de premiações de cinema segue aquecida nos Estados Unidos, que terá, neste domingo (15/2), a 41ª edição do Independent Spirit Awards. Organizada pela Film Independent, a cerimônia será apresentada pela comediante e atriz Ego Nwodim, no Hollywood Palladium, em Los Angeles. “O agente secreto”, de Kleber Mendonça Filho, concorre na categoria de Melhor Filme Internacional.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover


O Spirit Awards consolidou-se como vitrine de um cinema de risco, privilegiando filmes feitos com orçamentos enxutos, mas com ousadia estética. Não por acaso, as indicações reiteram a diversidade temática do prêmio, que vai do drama intimista à experimentação narrativa.


Entre os indicados na categoria principal, a de Melhor Filme, estão “O dia de Peter Hujar”, de Ira Sachs; “The plague”, de Charlie Polinger; “Sorry, baby”, de Eva Victor; “Sonhos de trem”, de Clint Bentley, pelo qual o fotógrafo brasileiro Adolpho Veloso concorre ao Oscar; e “Twinless – Um gêmeo a menos”, de James Sweeney.


Na disputa por direção, Clint Bentley, Ira Sachs e Eva Victor aparecem ao lado de Mary Bronstein (“Se eu tivesse pernas, eu te chutaria”) e Lloyd Lee Choi (“Lucky Lu”).


Leia Mais


Uma das características do Spirit Awards é a categoria de atuação sem distinção de gênero. Em Melhor Performance Principal, concorrem Rose Byrne, Joel Edgerton, Tessa Thompson, Ben Whishaw e Keke Palmer.


O Brasil está representado na categoria de Filme Internacional com “O agente secreto”. Ao lado da produção brasileira disputam “All that’s left of you”, da Jordânia; “On becoming a guinea fowl”, da Zâmbia; “Um poeta”, da Colômbia; e o espanhol “Sirat”, que também enfrenta o longa brasileiro na disputa por essa categoria no Oscar, no próximo dia 15 de março.


O longa de Kleber Mendonça Filho surge como um dos favoritos. No ano passado, saiu do Festival de Cannes com os prêmios de Melhor Ator (Wagner Moura) e Direção, além de ter conquistado duas distinções paralelas: o da Federação Internacional de Críticos de Cinema (Fipresci) e o Prix des Cinémas Art et Essai, concedido por exibidores independentes da França.


Aplaudido por 18 minutos na Riviera Francesa, o filme vem acumulando destaque internacional desde então. Passou por Sydney (Austrália), Wroclaw (Polônia), Lima (Peru), Telluride (EUA), Wellington (Nova Zelândia) e Melbourne (Austrália). Depois, retornou à França para exibição no Festival Cinéma Paradiso Louvre, em Paris. Até o momento, o longa acumula mais de 60 prêmios.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia


O Spirit Awards, porém, não deve ser visto como termômetro do Oscar. Talvez funcione mais como contraponto. Se a Academia privilegia grandes estruturas e campanhas robustas, o Spirit reafirma o valor da invenção, do risco e do cinema que nasce à margem dos grandes estúdios.

Tópicos relacionados:

cinema filme hollywood o-agente-secreto premio spirit spirit-awards

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay