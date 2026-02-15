Saem no Brasil os livros que inspiraram a série de espionagem ‘Slow horses’
Dois primeiros volumes da história criada por Mick Herron em torno do personagem Jackson Lamb, um espião britânico rebaixado, ganham edição no país
Espiões são sofisticados, brilhantes e mulherengos, como James Bond. Podem ser também melancólicos, solitários e intelectualizados, como os anti-heróis criados por John Le Carré. Um espião que se preze não pode sofrer de flatulência constante, ter higiene pessoal zero e ser tão dominado pelo álcool e o tabaco que mal consegue correr um quarteirão.
Jackson Lamb, um veterano da Guerra Fria, é tudo isso e mais: grosseiro com todos – subalternos, superiores, não importa. Seu sarcasmo é de uma crueldade devastadora. Por outro lado, é ferozmente leal com sua equipe. Desde que a Apple TV lançou a série “Slow Horses”, há quatro anos, não há como imaginar Lamb sem a perfeita caracterização de Gary Oldman.
Com muito atraso, já que o volume inicial saiu no Reino Unido em 2010, a franquia de romances policiais de Mick Herron chega ao Brasil. A Intrínseca lançou os dois primeiros livros (de nove): “Slow Horses” e “Leões adormecidos”. Os volumes 3 e 4, “Real tigers” e “Spook Street”, estão previstos para o segundo semestre.
A boa notícia é que a leitura vale (muito) mesmo para quem já devorou a série. No posfácio da edição brasileira, Tim Shipman, editor de política da “The Spectator”, a revista semanal mais antiga em circulação no mundo, ressalta a atualidade da obra de Herron.
“Grandes figurões da ficção literária agonizaram nos anos que se seguiram ao colapso financeiro, com o Brexit, a pandemia de COVID-19 e o tumulto político quase interminável, diante da dificuldade de escrever um romance que refletisse o clima que envolvia a nação. Eles não pareciam se dar conta de que Herron já o tinha escrito”, destacou Shipman.
Ostracismo
Slow horses (pangarés), são os ocupantes da Slough House (casa do pântano), o decadente prédio comandado por Lamb para onde espiões que caíram em desgraça foram exilados. O MI5 prefere mandá-los para lá em vez de demiti-los. Uma vez pangaré, nunca mais um cavalo de raça.
É um caminho sem volta, e o dia a dia é envolto em burocracia, tarefas intermináveis e sem sentido. Até que a corda aperta na sede, e Lamb e seus escudeiros entram para fazer o trabalho sujo – os incêndios são irremediavelmente apagados por eles, que devem também proteger o serviço secreto de qualquer escândalo.
Grosso modo, é desta maneira que cada história é desenvolvida. Ainda que seja Lamb o cabeça da trama, o herói torto é River Cartwright (Jack Lowden na TV). Sangue azul no serviço (é neto de um lendário espião aposentado, papel de Jonathan Pryce), o jovem agente caiu por causa de um (suposto) erro que marca o início da franquia. Lamb o persegue justamente por causa do passado e da relação com o avô – e River vai descobrir que sua vida está ligada ao submundo muito antes de ele nascer.
Os livros da série começam sempre com cenas de ação: uma perseguição a um homem-bomba, um ataque a uma cidade. Tais momentos são apenas prelúdios para uma descrição detalhada da vida sem emoção da própria Slough House e seus cantos esquecidos por Deus.
Além dos protagonistas, os romances têm um elenco grande de coadjuvantes: o nerd asiático que passa seus dias bisbilhotando on-line os podres dos colegas; a assistente alcoólatra de Lamb; a mulher solitária que não dorme um dia sem pensar no erro que a tirou da elite do serviço secreto.
Ainda que cada romance seja independente, ao longo dos livros os personagens envelhecem e morrem (Herron não tem a menor dó de matar alguém) e os governos mudam. Há muito de humor nos livros, ainda que na série de TV, pelas exigências do próprio meio, as piadas tendam a ser mais acessíveis.
Mesmo com as histórias independentes, há um tema recorrente: o fanatismo patriótico. No primeiro livro, depois de uma extensa apresentação da Slough House e de cada um de seus “habitantes”, o ponto de partida da trama é o sequestro de um jovem paquistanês ameaçado de decapitação pública, acompanhada em tempo real pela internet. Um jornalista outrora importante que fez uma curva para a (extrema) direita parece envolvido na história, que invariavelmente vai chegar aos grandes escalões.
Herron tem uma escrita ágil, mas carregada de detalhes. Mesmo intercalando a miríade de personagens, ele não deixa o leitor se perder. Não demora muito para que percebamos que a trama de espionagem é quase um pano de fundo para um exercício profundo sobre a natureza humana, onde sucesso e fracasso andam de braços dados.
Novas temporadas
Série da Apple TV com o maior número de temporadas disponíveis – cinco, até o momento –, “Slow Horses” já venceu dois Emmy e quatro Bafta. Duas novas temporadas estão confirmadas, e aguarda-se para o segundo semestre a sexta, adaptada do romance “Joe Country”.
TRECHO
“O edifício...se torna uma masmorra suspensa para a qual os fracassados de algum sistema maior são enviados como forma de punição: por crimes que envolvem drogas, embriaguez e luxúria, política e traição, infelicidade e dúvida, e o descuido imperdoável de permitir que um homem numa plataforma de metrô se detonasse, matando ou mutilando cerca de 120 pessoas e causando danos no valor de 30 milhões de libras, além de uma perda prevista de 2,5 bilhões de libras em receitas turísticas.
O edifício se torna, na realidade, uma masmorra administrativa onde, lado a lado com um excesso de papelada pré-digital, uma equipe pós-útil de desajustados pode ser armazenada e largada para acumular poeira.”
“SLOW HORSES” E “LEÕES ADORMECIDOS”
De Mick Herron. Intrínseca, 416 páginas (cada volume). R$ 79,90 (livro) e R$ 54,90 (e-book)