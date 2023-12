Flatulência. Palavra tão feia quanto o próprio ato que qualquer ser humano, nobre ou plebeu, realiza. Mas não há como falar de “Slow horses” sem falar de gases. Afinal de contas, a chegada de cena de Jackson Lamb se dá, mais uma vez, em meio à onda de mau cheiro. Para quem não sabe do que se trata, estamos falando da terceira temporada da série de espiões mais sensacional e fora dos padrões da atualidade.

Os dois primeiros episódios do novo ano de “Slow horses” já estão disponíveis no AppleTV+. Adaptação da franquia de livros homônima de Mick Herron, a produção acompanha um grupo de agentes do MI5 que caiu em desgraça e foi parar numa espécie de departamento de despejo da unidade de inteligência. Todos trabalham na chamada Slough House, ou Casa do Pântano. No comando deste time de “losers” está Jackson Lamb, o espião alcoólatra, sujo e campeão de gases vivido por Gary Oldman.

Idílio e tragédia

O novo ano é baseado no livro “Real tigers”, inédito, como toda a franquia, no Brasil. O mote será o sequestro de Catherine Standish (Saskia Reeves), braço direito de Lamb. Isso acontece anos depois da sequência de abertura da temporada, ricamente filmada em Istambul. Um idílio amoroso do espião Sean Donovan (Sope Dirisu) interrompido de maneira trágica na metrópole turca vai motivar a trama, que poderá expor um segredo enterrado do MI5.

“Sean é a dor e a culpa em pessoa. Sua busca por redenção, vingança e justiça pela mulher que amava impulsiona as ações que conduzem a história”, afirma o criador da série, Will Smith (superbritânico, nada a ver com o astro americano).

Já no primeiro episódio, Sean Donovan engana Catherine em uma reunião do AA. Para Smith, é a humanidade das personagens que o interessa. “Eles são como que personagens reais. É engraçado, emocionante, algo realmente novo, original e diferente.”

Sobre a presença de Gary Oldman, Smith admite que nunca pensou nele como Lamb. “Serei totalmente honesto. Não pensei nele porque nunca acreditei que topasse. Ele é uma estrela de cinema. Fui um idiota. Agora, obviamente, não consigo imaginar o Jackson como sendo mais ninguém. A cada temporada ele se transforma.”

Neste novo ano, fica claro que todos os agentes da Slough House lidam com seus próprios vícios e fantasmas. “Eles são todos solitários e trabalham juntos, mas são como que exilados. River (Cartwright, papel de Jack Lowden), por exemplo, é viciado em aprovação, pois quer estar à altura do legado do avô. Todos estão perseguindo alguma coisa e sua fragilidade é que o considero mais atraente. É como se você estivesse observando essas pessoas quebradas e tentando consertá-las, mas sabendo que não vai conseguir”, acrescenta Smith.

A terceira e a quarta temporadas (que deve estrear em 2024) foram filmadas em sequência. Mick Herron atualmente se dedica ao nono romance da franquia. Há fôlego para mais? “Como Mick criou este mundo incrivelmente rico, e Gary já disse que quer continuar interpretando, se formos aprovados, tenho certeza de que poderemos continuar”, finaliza Smith.

“SLOW HORSES”

A terceira temporada, no AppleTV+, tem seis episódios. Dois estão disponíveis; novos episódios sempre às quartas.