Tudo o que você precisa saber sobre o show de Bad Bunny no Super Bowl

Bad Bunny vai se apresentar no esperado show de intervalo do Super Bowl, partida de futebol americano que decide o time vencedor do campeonato da National Football League. O jogo ocorre na noite deste domingo (8/2), às 20h30 no horário de Brasília, no Levi's Stadium, em Santa Clara, Califórnia. No Brasil, será transmitido pelos canais Sportv2 e ESPN.

Além de Bunny, que deve se apresentar às 22h, Charlie Puth vai cantar o hino nacional, Brandi Carlile encara "America the beautiful", Coco Jones interpreta "Lift every voice and sing" e a banda Green Day celebra os 60 anos do Super Bowl antes do início da partida.

Esse ano, os finalistas da temporada são o New England Patriots e o Seattle Seahawks. O jogo é também o maior evento da televisão americana e conta com vários comerciais e atrações especiais – por esse motivo, a escolha de Bunny para protagonizar o show principal tem causado atrito com o governo de Donald Trump.

O artista porto-riquenho tem uma sólida base de fãs latinos nos Estados Unidos e canta suas canções de reggaeton em espanhol. Quando subiu ao palco do Grammy, no domingo passado, para aceitar o prêmio de melhor álbum do ano por "Debí Tirar Más Fotos", Bunny criticou o ICE, o Serviço de Imigração e Controle de Alfândega, responsável por perseguir e prender imigrantes no país.

"Antes de agradecer a Deus, vou dizer 'ICE fora'", disse ele. "Não somos selvagens, não somos animais, não somos alienígenas. Somos humanos e somos americanos."

Tensões em alta

As tensões vem escalando conforme vídeos são compartilhados nas redes sociais de pessoas sendo presas no meio das ruas de grandes cidades. Nos últimos dois meses, dois americanos que estavam em manifestações contra a política de imigração de Trump foram baleados por agentes do ICE e morreram.

Embora Porto Rico faça parte do território americano, há um abismo cultural entre a ilha e a terra de Trump. Bunny se recusou a levar sua turnê para os Estados Unidos no ano passado, com medo de que fãs latinos fossem perseguidos por agentes do ICE. No Super Bowl, será a primeira vez que a apresentação principal da noite é inteiramente em espanhol – nos 60 anos de história do jogo.

"Péssima decisão"

Em uma entrevista recente, o presidente Trump disse que não compareceria à partida e chamou a escolha de Bad Bunny de "uma péssima decisão". Meses antes, quando o porto-riquenho foi anunciado, a secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, disse que o ICE estaria em peso no jogo. A comentarista conservadora Tomi Lahren chegou a dizer, ainda, que Bunny não era um artista americano.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Além do discurso de Bunny no Grammy, o Green Day, que se apresenta no início do Super Bowl, também usou seus holofotes para criticar Trump. Na última sexta-feira, durante um show da banda, o vocalista Billie Joe Armstrong disse que os agentes do ICE deveriam pedir demissão.