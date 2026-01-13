Thiago Holanda faz tributo ao Brasil em seu novo álbum
Cantor e compositor carioca se inspira nas dores e na delícia de ser brasileiro no disco 'Como eu amo esse lugar!', com cinco faixas
Os tempos difíceis vividos pelo pelo Brasil atualmente inspiraram “Como eu amo esse lugar!”, novo trabalho do cantor, compositor e pianista Thiago Holanda. Entre as cinco faixas há inéditas e a releitura de “Correnteza”, clássico de Tom Jobim e Luiz Bonfá.
“O disco é retrato do ciclo que estamos vivendo no Brasil, com polarização, radicalização e dificuldades”, diz Holanda, definindo seu novo trabalho como reverência ao país e ao brasileiro.
"É o respeito àquilo que o Brasil é, apesar do que está em evidência na política, na polarização, na radicalização e na questão da violência nos grandes centros urbanos. Trago a mensagem de que apesar dos pesares, amamos este lugar. Então, é um estímulo para o brasileiro”, afirma.
“O brasileiro é um povo guerreiro. Apesar de tudo o que o Brasil sente e sofre, a gente é apaixonado por este lugar”, comenta. “Existe uma magia no Brasil, com seu clima, comida, a nossa forma de vibrar e viver. O mundo venera o Brasil, a nossa cultura e a nossa música”.
Emirados Árabes
Definindo-se como “brasileiro apaixonado, carioca e filho de família do Nordeste”, o cantor e compositor já morou fora do país. Em 2023, lançou o DVD “Thiago Holanda – Live in Dubai”, gravado nos Emirados Árabes. MPB, samba, jazz e bossa nova formam a base de seu trabalho.
Thiago conta que participou de feira em Dubai, onde estavam presentes Andrea Bocelli, Christina Aguilera, Jennifer Lopez e Coldplay, entre outros artistas.
“Fui convidado para fazer show lá. Quando comecei a cantar Dorival Caymmi, Vinicius, Tom, Edu Lobo e Djavan, o povo vibrou. Eles têm veneração pela música brasileira e meu show virou disco ao vivo. Então, pude observar ali o quanto o Brasil é respeitado e reverenciado.” Ele se refere ao CD "Brasil 200 live in Dubai/UAE".
Há quatro anos, Thiago disputou categoria Melhor Álbum de Música Popular Brasileira do Grammy Latino com o disco "Tempo de viver". O vencedor foi Zeca Baleiro, com "Canções d'além mar".
A música “Raízes”, com toques de samba e bossa nova, abre o novo disco. “Trago também elementos do Nordeste. Tem baião, porém é música sobre o Rio de Janeiro, os grandes problemas do Rio, como a violência, a desigualdade social e a falta de projetos efetivos. ‘Raízes’ traz a efervescência que transborda dessa alegria de viver do brasileiro. É uma reflexão sobre os momentos de glória que o Rio viveu com a Copa do Mundo, Olímpiadas e o show da Madonna recentemente.”
A faixa-título “Como eu amo esse lugar” é samba de raiz composto por Thiago e Sidnei Cintra, que foi cavaquinista de Beth Carvalho, Dudu Nobre e Almir Guineto e hoje mora na Suíça. A terceira canção, “Polarizou”, tem sonoridade jazzística. “Fala da radicalização política, da polarização e do sentimento que acho que já passou pela cabeça de todos os brasileiros, que é deixar o país”, explica o autor.
“A letra diz que são as nossas decisões individuais que impactam o coletivo, então não adianta ficar só reclamando do governo, do voto, de A, B e C, de esquerda e de direita”, afirma.
A balada jazz “Acabou?” é endereçada aos pessimistas em relação ao país. “Romântica e bem curtinha, traz a mensagem de que o Brasil não acabou. O amor do brasileiro pelo Brasil está presente, é o que vai fazer com que isso aqui não acabe.”
Encerrando, “Correnteza”, de Tom Jobim e Luiz Bonfá, é um tributo à arte brasileira. “Essa canção é maravilhosa. Jobim era um gênio, um dos maiores nomes da música no mundo inteiro. É a mensagem apaixonada do amor levado pela correnteza do rio, mas que reacende”, comenta.
Thiago convidou Felipe Alves, André Vasconcellos, Rafael Rocha, Adriano de Souza, Eduardo Neves, Dadá Costa e Lula Galvão para produzir o álbum. Direção musical e arranjos são assinados por Eduardo Farias.
FAIXA A FAIXA
“Raízes”
De Thiago Holanda e Sidnei Cintra
“Como eu amo esse lugar”
De Sidnei Cintra
“Polarizou”
De Thiago Holanda
“Acabou?”
De Thiago Holanda
“Correnteza”
De Tom Jobim e Luiz Bonfá
“COMO EU AMO ESSE LUGAR!”
• Disco de Thiago Holanda
• Cinco faixas
• Disponível nas plataformas digitais