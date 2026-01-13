Thiago Holanda faz tributo ao Brasil em seu novo álbum

Os tempos difíceis vividos pelo pelo Brasil atualmente inspiraram “Como eu amo esse lugar!”, novo trabalho do cantor, compositor e pianista Thiago Holanda. Entre as cinco faixas há inéditas e a releitura de “Correnteza”, clássico de Tom Jobim e Luiz Bonfá.

“O disco é retrato do ciclo que estamos vivendo no Brasil, com polarização, radicalização e dificuldades”, diz Holanda, definindo seu novo trabalho como reverência ao país e ao brasileiro.

"É o respeito àquilo que o Brasil é, apesar do que está em evidência na política, na polarização, na radicalização e na questão da violência nos grandes centros urbanos. Trago a mensagem de que apesar dos pesares, amamos este lugar. Então, é um estímulo para o brasileiro”, afirma.

“O brasileiro é um povo guerreiro. Apesar de tudo o que o Brasil sente e sofre, a gente é apaixonado por este lugar”, comenta. “Existe uma magia no Brasil, com seu clima, comida, a nossa forma de vibrar e viver. O mundo venera o Brasil, a nossa cultura e a nossa música”.

Emirados Árabes

Definindo-se como “brasileiro apaixonado, carioca e filho de família do Nordeste”, o cantor e compositor já morou fora do país. Em 2023, lançou o DVD “Thiago Holanda – Live in Dubai”, gravado nos Emirados Árabes. MPB, samba, jazz e bossa nova formam a base de seu trabalho.

Thiago conta que participou de feira em Dubai, onde estavam presentes Andrea Bocelli, Christina Aguilera, Jennifer Lopez e Coldplay, entre outros artistas.

“Fui convidado para fazer show lá. Quando comecei a cantar Dorival Caymmi, Vinicius, Tom, Edu Lobo e Djavan, o povo vibrou. Eles têm veneração pela música brasileira e meu show virou disco ao vivo. Então, pude observar ali o quanto o Brasil é respeitado e reverenciado.” Ele se refere ao CD "Brasil 200 live in Dubai/UAE".

Há quatro anos, Thiago disputou categoria Melhor Álbum de Música Popular Brasileira do Grammy Latino com o disco "Tempo de viver". O vencedor foi Zeca Baleiro, com "Canções d'além mar".

A música “Raízes”, com toques de samba e bossa nova, abre o novo disco. “Trago também elementos do Nordeste. Tem baião, porém é música sobre o Rio de Janeiro, os grandes problemas do Rio, como a violência, a desigualdade social e a falta de projetos efetivos. ‘Raízes’ traz a efervescência que transborda dessa alegria de viver do brasileiro. É uma reflexão sobre os momentos de glória que o Rio viveu com a Copa do Mundo, Olímpiadas e o show da Madonna recentemente.”

A faixa-título “Como eu amo esse lugar” é samba de raiz composto por Thiago e Sidnei Cintra, que foi cavaquinista de Beth Carvalho, Dudu Nobre e Almir Guineto e hoje mora na Suíça. A terceira canção, “Polarizou”, tem sonoridade jazzística. “Fala da radicalização política, da polarização e do sentimento que acho que já passou pela cabeça de todos os brasileiros, que é deixar o país”, explica o autor.

“A letra diz que são as nossas decisões individuais que impactam o coletivo, então não adianta ficar só reclamando do governo, do voto, de A, B e C, de esquerda e de direita”, afirma.

A balada jazz “Acabou?” é endereçada aos pessimistas em relação ao país. “Romântica e bem curtinha, traz a mensagem de que o Brasil não acabou. O amor do brasileiro pelo Brasil está presente, é o que vai fazer com que isso aqui não acabe.”

Encerrando, “Correnteza”, de Tom Jobim e Luiz Bonfá, é um tributo à arte brasileira. “Essa canção é maravilhosa. Jobim era um gênio, um dos maiores nomes da música no mundo inteiro. É a mensagem apaixonada do amor levado pela correnteza do rio, mas que reacende”, comenta.



Thiago convidou Felipe Alves, André Vasconcellos, Rafael Rocha, Adriano de Souza, Eduardo Neves, Dadá Costa e Lula Galvão para produzir o álbum. Direção musical e arranjos são assinados por Eduardo Farias.



FAIXA A FAIXA

“Raízes”

De Thiago Holanda e Sidnei Cintra

“Como eu amo esse lugar”

De Sidnei Cintra

“Polarizou”

De Thiago Holanda

“Acabou?”

De Thiago Holanda

“Correnteza”

De Tom Jobim e Luiz Bonfá

