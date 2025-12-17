Influencer russa conta como ‘O clone’ segue popular no seu país

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A influencer russa Olga Kovalenko, conhecida como Olga do Brasil, surpreendeu seus seguidores brasileiros ao relatar a dimensão do sucesso da novela “O clone” na Rússia, onde a trama de Gloria Perez se consolidou como um fenômeno cultural. Em um vídeo publicado no Instagram, Olga explicou que a novela, exibida originalmente no Brasil em 2001, já passou cerca de 15 vezes na televisão russa e continua sendo assistida até hoje.

“É antiga, mas o povo assiste ainda, até agora”, afirmou. Segundo ela, muitos brasileiros não fazem ideia do alcance da cultura nacional em território russo.

A popularidade é tão grande que alguns personagens até inspiraram decorações especiais. “E só para vocês imaginarem como 'O clone' é importante e famoso na Rússia. Eu trouxe para vocês essas novas decorações para a árvore de Ano Novo, que estão na moda na Rússia. A galera está pirando”, declarou Olga, que, no vídeo, mostrou enfeites com a forma dos personagens Jade (Giovanna Antonelli), Lucas (Murilo Benício), Said (Dalton Vigh), Nazira (Eliane Giardini) e Dona Jura (Solange Couto).

Exibida pela primeira vez há mais de duas décadas, “O clone” marcou época ao misturar romance, drama social e ficção científica. A trama acompanhava o amor impossível entre Jade, uma jovem muçulmana criada sob rígidas tradições marroquinas, e Lucas, um brasileiro dividido entre o sentimento e as expectativas familiares. Paralelamente, a novela abordou o polêmico tema da clonagem humana por meio do cientista Albieri (Juca de Oliveira), responsável por criar Léo, o clone de Lucas, após a morte de seu irmão gêmeo.

Essa não é a primeira vez que o sucesso da trama de Glória Perez na Rússia entra em pauta. Em 2021, a atriz Letícia Sabatella, intérprete de Latiffa, contou como foi abordada por fãs nas ruas de Moscou durante uma visita ao país, mesmo sob temperaturas negativas. “Ela estava toda coberta por causa do frio, mas ainda assim foi reconhecida”, declarou Fernanda Bulhões, organizadora da Mostra de Cinema Brasileiro na Rússia na época.

A atriz afirma que o carinho internacional permanece até hoje. “Pessoas aprenderam a falar português na Rússia por causa de 'O clone'. Tenho seguidores russos, já recebi presentes. É muito lindo isso”, relatou em entrevista à Globo.

Daniela Escobar, a Maysa da trama, fez publicações nas redes sociais em 2022 contando que segue recebendo mensagens de fãs russos mais de 20 anos depois da estreia. “As abordagens nunca pararam. A novela passa na Rússia sem parar esses vinte anos”, afirmou.

Uma longa relação entre novelas brasileiras e o público russo

O sucesso de “O clone” na Rússia não surgiu do nada. As novelas brasileiras ocupam, há décadas, um lugar especial na televisão do país e são uma das principais fontes de referência dos russos sobre o Brasil. O primeiro grande marco dessa relação foi “Escrava Isaura” (1976–1977).

Exibida na União Soviética nos anos 1980, a novela paralisava cidades inteiras para a exibição. Relatos da época dão conta de que famílias inteiras se reuniam diante da TV para acompanhar a história da escrava branca Isaura, em um contexto social completamente diferente da realidade soviética.

O impacto foi tamanho que, no dia do último capítulo, o Parlamento russo encerrou sua sessão mais cedo para que os deputados pudessem assistir ao desfecho da trama. Outra curiosidade é linguística: foi graças à “Escrava Isaura” que a palavra “fazenda” entrou para o dicionário russo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O sucesso abriu caminho para uma verdadeira invasão de folhetins brasileiros. Entre 1999 e 2001, 17 novelas brasileiras foram exibidas na televisão russa, segundo o livro Russian Television Today. Pouco depois, “O clone” se tornaria o novo grande fenômeno. Outros títulos que fizeram sucesso são “Terra nostra”, “A próxima vítima” e “Mulheres de areia”.