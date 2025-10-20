Prefeito vai exibir novela em praça mineira

Formado em jornalismo pela PUC-MG, é repórter de cultura no EM desde 2022. Escreve sobre literatura, música, cinema, teatro e artes plásticas

O prefeito de Campo Azul, Nardin Oliveira (PT), anunciou nesta segunda-feira (20/10) que vai instalar um telão na praça central da cidade para exibir o primeiro capítulo da novela "Três Graças", da TV Globo. O motivo da ação é o fato de um dos roteiristas do folhetim, Virgílio Silva, ser natural do município.

Localizada no Norte de Minas Gerais, Campo Azul tem 3,7 mil habitantes, segundo o último Censo. Em publicação nas redes sociais, o prefeito destacou que se trata de “um momento de orgulho para nossa cidade e de celebrar o sucesso de um campoazulense que leva o nome da nossa terra para todo o Brasil”.

Coautor de “Três Graças”, que estreia nesta segunda-feira, às 21h20; Virgílio Silva começou a carreira no jornalismo, mas costuma dizer que, desde a infância, se destacava pela imaginação fértil e por transformar histórias em brincadeiras de criança.

Na pré-adolescência, mudou-se com a família para Brasília, onde estudou jornalismo e iniciou sua trajetória na televisão.

Ele foi repórter do “DFTV”, da Globo Brasília, e, posteriormente, tornou-se editor-chefe no SBT. Paralelamente, escrevia roteiros de curtas-metragens, até que uma oficina com o autor Aguinaldo Silva marcou o ponto de virada em sua trajetória. A parceria com o autor de “Senhora do destino” teve início a partir de um DVD que Virgílio produziu e editou.

Depois, estreou na TV Globo em 2014, como pesquisador e colaborador da novela “Império”, vencedora do Emmy Internacional. Depois, integrou a equipe de roteiristas de “O sétimo guardião” (2018), também da Globo, e do filme “Crô em família” (2018), da Globo Filmes.

Agora, Virgílio retoma a parceria com Aguinaldo Silva, com quem divide a autoria de “Três Graças” – o terceiro coautor é Zé Dassilva. A novela é ambientada na comunidade fictícia de Chacrinha, em São Paulo, e acompanha a trajetória de três gerações de mulheres da mesma família, unidas pelo nome e por histórias marcadas por amor, resistência e maternidade precoce.

A trama principal gira em torno de Lígia Maria das Graças (Dira Paes), que engravidou ainda adolescente e foi abandonada pelo parceiro. Sua filha, Gerluce Maria das Graças (Sophie Charlotte), repetiu o destino da mãe ao trocar os estudos pela criação da própria filha. Já a neta, Joélly Maria das Graças (Alana Cabral), corre o risco de reviver o mesmo ciclo familiar.

Determinada a evitar que Joélly siga o mesmo caminho, Gerluce trava uma luta diária para dar à filha oportunidades que ela e a mãe não tiveram. Ela trabalha como empregada doméstica para Arminda (Grazi Massafera), uma empresária ambiciosa e manipuladora, que falsifica medicamentos em sua empresa. A partir de então, o enredo se desdobra em dilemas morais, desigualdades sociais e segredos que ameaçam tanto a família de Gerluce quanto sua comunidade.

