‘Quarto de despejo’, de Carolina Maria de Jesus, terá adaptação para o teatro

Clássico de Carolina Maria de Jesus, ‘Quarto de despejo — Diário de uma favelada’ será levado aos palcos em monólogo dirigido por Elisa Lucinda

19/10/2025 09:32

‘Quarto de despejo’, de Carolina Maria de Jesus, terá adaptação para o teatro
Obra de maior sucesso de Carolina Maria de Jesus (1914-1977), o livro “Quarto de despejo — Diário de uma favelada” terá uma adaptação para o teatro.

A atriz, poetisa e cantora Elisa Lucinda, que vai dirigir o espetáculo, pretende levar ao palco um monólogo interpretado pela atriz Adriana Lessa, com dramaturgia de Dione Carlos. A peça será parte das homenagens a Carolina nos 50 anos de sua morte, que se completam em fevereiro 2027.

A peça, em fase de captação de recursos, deve passar pelas unidades do Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) no Rio de Janeiro e São Paulo. A ideia é montar uma temporada de 32 apresentações no Rio, onde será a estreia, e uma com 16 apresentações na capital paulista.

A trilha sonora da peça, executada ao vivo por músicos, vai incluir músicas autorais e composições de Carolina Maria de Jesus.

