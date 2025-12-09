Eduardo Fonseca apresenta exposição com novo olhar sobre BH

Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.

Depois de viver por anos em Lisboa, Nova York, Chengdu e Paris, Eduardo Fonseca voltou a Belo Horizonte em 2024 para o nascimento da primeira filha. O retorno colocou o artista diante de uma capital muito diferente daquela que havia deixado. A percepção de tamanha mudança abriu caminho para a criação da mostra “Volta funda”, em cartaz na Casa Fiat de Cultura.

“A cidade já era outra, eu era outro e comecei a perceber um movimento de revalorização. Vi acontecimentos espalhados pelos bairros, eventos novos, festivais surgindo”, conta Fonseca.

Pinturas e esculturas produzidas ao longo de 2025 retratam cartões-postais de Belo Horizonte, entre eles Edifício Acaiaca, Praça Sete, Mercado Novo, Praça da Liberdade, Pampulha, Viaduto Santa Tereza e Praça Raul Soares.

Oito trabalhos se dividem entre pintura em acrílico, folhas de ouro, objetos e esculturas. A mostra fica em cartaz até 25 de janeiro na Piccola Galeria. Atualmente, a Casa Fiat abriga também exposição de gravuras originais de Rembrandt (1606-1669).

Acaiaca e Praça Sete

O primeiro projeto de Eduardo Fonseca retratava o Acaiaca. Depois veio a Praça Sete, com pássaros circulando o Pirulito. A criação coincidiu com a abertura do edital que veio a selecionar a proposta de Fonseca.

A partir daí, o artista aprofundou a investigação sobre transformações recentes da capital, iniciadas justamente no ano em que ele deixou Belo Horizonte, quando surgiram a Praia da Estação e a renovação do carnaval de rua, entre outras ações.

“Durante muito tempo, existia a ideia de que o mais interessante vinha de fora de BH. Agora, no Mercado Novo, há lojas com souvenirs de capivaras e expressões locais”, observa o artista.

Nascido em Ponte Nova, Fonseca estudou pintura na Escola de Belas Artes da UFMG e concluiu mestrado em 2013 na Universidade de Lisboa.

Em suas telas e esculturas, gatos, cachorros, capivaras, jacarés e pássaros são mediadores de narrativas sobre o comportamento coletivo.

A escolha não nasceu da pauta ecológica, mas do interesse em observar os próprios seres humanos por meio dos bichos. “Quando coloco o animal, estou falando de comportamento social”, explica Eduardo.

A Praça Sete surge tomada por pardais, que se integram ao movimento do Centro. “Essas aves ajudam a entender o que faz a Praça Sete existir: o fluxo de gente. O obelisco quase se esconde para reforçar essa ideia”, afirma.

Na Praça da Liberdade, cachorro urina no semáforo da esquina da Rua Gonçalves Dias com Avenida João Pinheiro, o primeiro instalado na capital. O gesto confronta a lógica da ordem imposta à cidade construída no final do século 19.

“É uma forma de lembrar que mesmo diante das imposições da cidade, sempre há alguém disposto a subverter”, afirma Fonseca.



“VOLTA FUNDA”



Exposição de Eduardo Fonseca. Até 25 de janeiro, na Casa Fiat de Cultura (Praça da Liberdade, 10, Funcionários). Entrada gratuita. Visitação de terça a sexta-feira, das 10h às 21h; sábados, domingos e feriados, das 10h às 18h.