Susana Vieira critica a nova fase da Globo: ‘Cortaram tudo’

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A inauguração da Calçada da Fama dos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, ganhou tons de desabafo, nostalgia e crítica na quarta-feira (3/12). Homenageada com uma estrela aos 83 anos, a atriz Susana Vieira protagonizou um discurso de 11 minutos cheio de espontaneidade, com farpas sobre os cortes internos da emissora, incluindo o fim da distribuição de uma cesta de Natal que, segundo ela, já foi motivo de orgulho entre os funcionários.

Em meio a piadas sobre a própria idade, elogios à TV aberta e pedidos por novos projetos, Susana puxou aplausos e risadas ao relembrar a época em que a Globo distribuía um kit natalino recheado, com peru, panetones e até salaminho. O mimo, conhecido como “o peru do seu Roberto” — em referência a Roberto Marinho, fundador da emissora — teria sido extinto há alguns anos.

“Tinha o tal do peru do seu Roberto. Cortaram. A gente ganhava dois panetones, salaminho… cortaram tudo”, disse. Ao se dirigir ao diretor Amauri Soares, presente na plateia, fez questão de reforçar: “Mas não foi na sua gestão, não. Foi na de outro.”

A atriz continuou o desabafo, lembrando ainda que, antigamente, funcionários com filhos recebiam brinquedos. “Gente, como eu adorava aquilo. Como eu adorava o peru do seu Roberto. Eu não me conformo”, lamentou.

Em tom bem-humorado, Susana retomou um assunto que já havia viralizado dias antes, quando comentou em vídeo que seus rendimentos atuais sofreram “grande diminuição” em comparação ao auge da carreira.

“Eu tenho contrato vitalício. Se vocês pensam que vão me pagar só mais três ou quatro anos, vão me aguentar até os 100”, disse, arrancando gargalhadas. A atriz ainda citou viagens internacionais que a emissora oferecia a artistas no passado; “Primeira coisa que cortaram”, pontuou.

Defesa dos artistas mais experientes

Em outro trecho que viralizou, Susana defendeu a presença de profissionais veteranos no vídeo e criticou a pouca valorização da experiência na TV atual. “A Globo está passando por uma fase de troca de elenco. Mas o público ama a gente. Está com saudade da gente. Não adianta botar só gente nova”, afirmou.

“Para essa turma nova que tá chegando, vem aprender a fazer televisão, gente”, aconselhou. Ela pediu mais espaço na programação e aproveitou para suplicar por um novo projeto. “Me dá um programa, Soares! Eu sou muito mais engraçada do que muita gente aí”, provocou.

Ao longo do discurso, Susana revisitou cinco décadas de carreira na emissora, citou colegas como Regina Duarte e Arlete Salles e brincou com a possibilidade de ser “cortada pelo compliance” devido à sinceridade. “Será que vão prender alguém com 83 anos?”, ironizou.

Também lembrou o início das gravações no terreno dos atuais Estúdios Globo, que, segundo ela, era “mato puro”, sem estrutura, obrigando o elenco a improvisar até necessidades básicas. “Eu me orgulho muito de estar na mesma empresa há 55 anos”, disse.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A atriz encerrou o discurso emocionada, agradecendo a equipe, amigos e a própria família. “Eu amo estar aqui. Obrigada, Deus, por eu estar viva para ver isso”, finalizou.