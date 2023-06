Susana Vieira revela ter desejado morte do primeiro marido

677

Susana refletiu sobre a experiência traumática do casamento. (foto: Reprodução/Redes sociais)

A renomada atriz Susana Vieira, atualmente com 80 anos, compartilhou uma confissão surpreendente durante sua participação no podcast Pod People, conduzido pela Dr. Ana Beatriz Barbosa. Ela revelou que, no passado, chegou a desejar a morte de seu primeiro marido, pois ele se recusava a ter relações sexuais com ela. O casamento durou 16 anos, e Susana desabafou sobre a frustração que sentiu na época.





Susana explicou que se casou virgem, pois seu primeiro esposo tinha medo do pai dela. “Tive uma iniciação sexual muito ruim, com uma pessoa muito fria”, afirmou a atriz. Ela descreveu a dificuldade de viver essa situação por 16 anos: “Você não imagina o que é ter 17, 18 anos, casar com um homem, (sendo) virgem, e esse homem deitar e dormir, e não transar com você e ainda roncar. Eu desejei a morte dele várias vezes”.





Susana também mencionou que já pediu perdão a Deus pelo ocorrido e refletiu sobre a experiência traumática do casamento. “Mas o que você imagina é isso, que a pessoa suma da sua vida, muito chocante, essa história de casamento”, acrescentou.





Por fim, a atriz ressaltou a importância de as mulheres não se deixarem levar por amor de homem, defendendo a autonomia e o empoderamento feminino.