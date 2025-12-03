Susana Vieira: 'Amauri Soares, me dá um programa, pelo amor de Deus'

Duas semanas depois de reclamar nas redes sociais do salário que recebe do contrato vitalício com a Globo, Susana Vieira recebeu homenagem da emissora nesta quarta-feira (3/12). A atriz faz parte agora de um seleto grupo de artistas com o nome gravado na Calçada da Fama. A intérprete de Maria do Carmo em "Senhora do Destino" (2004) lamentou estar fora do ar, se queixou de não ter mais do peru de Natal do Roberto Marinho e ainda pediu um programa para comandar na TV.

"Ai, gente... Sou exibida mesmo. Pensei em não fazer um discurso por causa do compliance (departamento que apura conduta dos funcionários). Mas vou fazer. Amauri Soares (diretor da Globo), me dá um programa, pelo amor de Deus. Tantos programas e você só dá para a Angélica e outras... Sou muito mais engraçada do que elas", brincou, dirigindo-se aos diretores presentes.

Ela continuou: "O país mudou, as coisas mudaram e a gente continua feliz de estar ainda empregado aqui. Me sinto grata. E o meu contrato é vitalício. Se vocês pensam que vão me pagar mais três ou quatro anos, vão me aguentar até os 100."

Força da TV

Apesar das brincadeiras, ela se emocionou as falar das colegas de emissora. Citou Regina Duarte como sua "primeira amiga na casa", reverenciou Arlete Salles e Tonia Carrero e mencionou colegas de diferentes épocas da emissora. "Eu não sei se fui eu que fiquei velha ou vocês que morreram. Eu sei que não tem mais quase ninguém do meu tempo aqui. Mas é uma felicidade ver que tudo deu certo."

Susana ainda aproveitou para exaltar a força da televisão e ressaltou que, apesar das mudanças tecnológicas, o hábito de ligar a TV continua vivo. Antes de se despedir, fez menção à nova geração de artistas e não resistiu: "Para essa turma nova que tá chegando, vem aprender a fazer televisão, gente. Tem muita gente precisando aprender. Vê novela antiga. Não é? Canal Viva".

Além de Susana Vieira e Regina Duarte, Luiz Fernando Guimarães, Tony Tornado, Marcos Caruso, Nívea Maria, Zezé Motta, Daniel Filho, Dedé Santana, Osmar Prado, Arlete Salles, Walter Carvalho, Vera Fischer, Irene Ravache e Othon Bastos foram homenageados na Calçada da Fama nos Estúdios Globo.

Em outubro, a Calçada da Fama foi inaugurada com seus primeiros 15 profissionais veteranos. Betty Faria, Tony Ramos, Walcyr Carrasco e Laura Cardoso foram alguns que ganharam a estrela.