Literatura

Fabíola Farias lança 'As crianças e os livros em Belo Horizonte'

Pesquisadora e escritora participa de sessão de autógrafos hoje (3/12), na Vila Santa Rita. Mais três lançamentos estão previstos até 17/12

Repórter
03/12/2025 02:00

Fabíola Farias olha para a câmera
Fabíola Farias autografa livros na Vila Santa Rita, Centro de BH e no Bairro Jardim dos Comerciários crédito: Marco del Fiol/divulgação

A pesquisadora Fabíola Farias, especialista em literatura infantil e juvenil, lança “As crianças e os livros em Belo Horizonte: exercícios de memória”. Os exemplares serão distribuídos gratuitamente em quatro eventos na capital.

Nesta quarta-feira (3/12), a sessão de autógrafos ocorrerá às 19h30, no Centro Cultural Vila Santa Rita (Rua Ana Rafael dos Santos, 149, Santa Rita, Barreiro). No sábado (6/12), às 10h, haverá lançamento na Biblioteca Pública Infantil e Juvenil de BH (Rua Espírito Santo, 593, Centro).

Em 17/12, ocorrerão dois eventos, às 9h e às 14h, no Centro Cultural Venda Nova (Rua José Ferreira Santos, 184, Jardim dos Comerciários).

O propósito da autora é reconstruir a memória da literatura infantil e das práticas de leitura voltadas às crianças em BH. A publicação foi viabilizada pela Lei Municipal de Incentivo à Cultura. 

