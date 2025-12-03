Chico César comemora em BH os 30 anos de 'Aos vivos', seu disco de estreia
Cantor e compositor vai se apresentar nesta quinta-feira (4/12), acompanhado da Nova Orquestra, no BeFly Hall Minascentro
compartilheSIGA
Chico César viveu uma odisseia para lançar seu disco de estreia, “Aos vivos” (1995). Hoje clássico da MPB, com os hits “À primeira vista” e “Mama África”, o álbum foi rejeitado pelas gravadoras Tinnitus (responsável por lançar Chico Science e Nação Zumbi) e Velas (que posteriormente toparia lançá-lo), porque as faixas haviam sido registradas ao vivo, no formato voz e violão.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
“O Ivan Lins (sócio da Velas ao lado de Vítor Martins e Paulinho Albuquerque) ficou muito admirado, mas achava um desperdício lançar as músicas do jeito que foram gravadas. Ele achava que eu tinha de voltar para o estúdio e gravar com banda”, lembra Chico.
Leia Mais
O cantautor chega a Belo Horizonte para apresentar o show dos 30 anos de seu primeiro álbum, nesta quinta-feira (4/12), no BeFly Minascentro, ao lado da Nova Orquestra. O espetáculo recria a íntegra do repertório com novos arranjos e será registrado para o projeto audiovisual da turnê.
Lançado em maio de 1995, a história de “Aos vivos” começou muito antes. Antes mesmo da própria gravação, feita no ano anterior, na Funarte de São Paulo.
“É um disco que começa várias vezes”, diz o músico. “Eu me lembro de fazer shows com as músicas do ‘Aos vivos’ antes de 1994. Foi toda uma construção que desaguou no disco. A partir daí, as pessoas começaram a ter um objeto palpável ao qual recorrer”.
Naquele momento, Chico já rodava o país com sólida base de fãs. A ideia era fazer o álbum de estreia no estúdio, com banda e produção de André Abujamra. Mas não deu certo. Sem dinheiro para pagar as sessões de gravação, o paraibano registrou voz, violões e guitarras como pôde. Os primeiros takes foram feitos na casa de André e da então esposa, a cineasta Anna Muylaert. Ali gravaram percussões, guias e loopings em cartucho.
Em determinado momento, o produtor disse que Chico precisava de um estúdio grande, com boa acústica, para registrar voz e violões de forma adequada.
Ele procurou Egídio Conde, dono do estúdio móvel Audiomobile, uma Kombi equipada para gravar shows e festivais. Egídio explicou que não tinha estúdio físico e sugeriu gravar um show, de preferência voz e violão.
“Saí decepcionado, mas acabei entrando na pilha de gravar disco ao vivo. Resolvi testar se o Egídio gravaria mesmo. Consegui um lugar para o show lá na Funarte, voltei a falar com ele. Fiz três apresentações e ele gravou duas, com a plateia composta por amigos que já iam aos shows que eu fazia: Suzana Salles, Ná Ozzetti, Zeca Baleiro, Miriam Maria, Tata Fernandes”, recorda.
Acabou a paciência
Com a gravação pronta, faltava lançá-la. Veio outro capítulo da saga. Até maio de 1995, quando “Aos vivos” finalmente saiu pela Velas, houve de tudo: tentativa da gravadora de refazer o disco no Rio, a ideia de inserir percussão por cima das gravações da Funarte, distribuição de vale-disco para testar a aceitação do formato ao vivo.
Sem dinheiro e já sem paciência, Chico deu o ultimato: “Se vocês não quiserem, vou lançar de maneira independente”. Funcionou. Dois dias depois, a Velas o chamou para assinar contrato.
“Aos vivos” foi bem recebido por público e crítica, que o considerou ousado pela estreia radicalmente autoral no mercado dominado pela lógica das grandes gravadoras.
O outro Nordeste
Chico resgatou ritmos nordestinos sem folclorizá-los, combinando tradição e modernidade. Revelou uma poesia urbana e ao mesmo tempo profundamente enraizada. Natural de Catolé do Rocha (PB), ele apresentou o Nordeste não como reminiscência, mas como vanguarda popular.
“À primeira vista”, “Mama África” e “Alma não tem cor” (de André Abujamra) permanecem no repertório do artista ainda hoje, são regravadas por diferentes intérpretes e figuram em playlists das plataformas digitais.
Com três décadas de carreira e 23 álbuns, Chico César é um dos compositores mais prolíficos do país. Além de lançamentos praticamente anuais, participa de gravações de outros artistas e mantém projetos com identidade própria, como os discos “Vêtu d'amour”, gravado na França, e “Belezas pra nós”, parceria com os argentinos Maria Rojobarcelo e Esteban Blanca.
“Gilberto Gil me inspira muito nesse sentido. Ele também é artista nordestino, preto, afrodiaspórico, nascido no interior. Em muitos discos dele, o violão está na frente. Em outros, vem com banda. Tem canções mais estranhas e outras que flertam com o pop. Tem música nordestina, africana e jamaicana, além do jeito de tocar violão inspirado em Baden Powell. Não estou me colocando no mesmo patamar dele. Só estou dizendo que o meu estilo é também essa variedade”, afirma.
Lira paraibana
Tal variedade poderá ser vista no primeiro semestre de 2026, quando Chico César lançará o que chama de “A lira dos 20 anos”.
“São canções feitas na época em que eu vivia na Paraíba, tinha entre 18 e 20 anos. Elas nunca entraram em disco nenhum. São muito rebuscadas, meio difíceis de tocar, de cantar e também de ouvir”, brinca.
FAIXA A FAIXA
• “Béradêro”
• “Mama África”
• “À primeira vista”
• “Tambores”
• “Alma não tem cor”
• “Dúvida cruel”
• “A prosa impúrpura do Caicó”
• “Saharienne”
• “Benazir”
• “Mulher eu sei”
• “Clandestino”
• “Templo”
• “Paraíba”
• “Dança”
• “Nato”
CHICO CÉSAR E NOVA ORQUESTRA
Show “30 anos de 'Aos vivos'”. Quinta-feira (4/12), às 21h, no BeFly Minascentro (Av. Augusto de Lima, 785, Centro). Ingressos: R$ 460 (setor 1, 3º lote, inteira) e R$ 340 (setor 2, 3º lote, inteira). À venda na plataforma Sympla. Meia-entrada na forma da lei.