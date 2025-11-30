Ceará e Rodrigo Bocardi participam do novo 'Show do milhão celebridades'

Estudante de jornalismo na PUC Minas e estagiária da editoria de Cultura do Estado de Minas.

A segunda temporada do “Show do milhão celebridades” chega ao SBT/Alterosa, neste domingo (30/11), a partir das 19h, no “Programa Silvio Santos”. Serão quatro episódios apresentados por Patricia Abravanel e com a presença de famosos como Rodrigo Bocardi, Fafy Siqueira, Ceará (Wellington Muniz), Valentina Bandeira, Nelson Freitas e Rafael Infante, além de Nany People, Silvia Abravanel e João Silva na bancada dos universitários.

A primeira temporada, exibida em agosto deste ano, registrou bons índices de audiência e forte presença nas redes sociais. Segundo o SBT, mais de 19 milhões de brasileiros foram impactados pela atração, registrando média de 6,6 milhões de pessoas por minuto.

O game show, lançado por Silvio Santos em 1999, agora volta a reunir os artistas em torno de perguntas sobre conhecimentos gerais, mantendo o formato clássico do quadro. A cada episódio, com duração de cerca de uma hora, até três participantes podem disputar o prêmio máximo de R$ 1 milhão, sempre respeitando o tempo do programa. O início das rodadas é definido por sorteio no palco, feito pela apresentadora Patricia Abravanel.



Bancada universitária

O jogo inclui 17 perguntas divididas pelas categorias fácil, médio e difícil, além da última questão, valendo R$ 1 milhão. A partir da segunda pergunta, o participante pode decidir parar e encerrar a participação no jogo. Nesses casos, o valor acumulado até a etapa anterior é levado para casa. Já em caso de erro, o competidor recebe metade do que foi acumulado, exceto na pergunta do milhão, que há a possibilidade de perder todo o prêmio.

São quatro ajudas disponíveis: assistente virtual, cartas, universitários e pulos Tele Sena. Três delas podem ser utilizadas durante o jogo, à exceção da pergunta final.

A bancada dos universitários dos primeiros episódios conta com a apresentadora Silvia Abravanel, filha de Silvio Santos e médica veterinária; João Silva, filho de Faustão e apresentador do “Programa do João”, exibido no SBT/Alterosa; e Nany People, atriz e humorista que participou da primeira temporada do “Show do milhão celebridades” e faturou R$ 100 mil.



“SHOW DO MILHÃO CELEBRIDADES”

No “Programa Silvio Santos”, com Patrícia Abravanel. Segunda temporada estreia neste domingo (30/11), às 19h, no SBT/Alterosa.

QUEM É QUEM

Rodrigo Bocardi: jornalista e apresentador. Trabalhou por mais de 20 anos na TV Globo, onde foi repórter e correspondente internacional nos Estados Unidos. Bocardi deixou a emissora em janeiro deste ano e comanda uma agência de comunicação e um canal no Instagram.

Fafy Siqueira: atriz, comediante, diretora, roteirista e cantora com mais de 50 anos de carreira, participou de programas como “Zorra total” e “Escolinha do Professor Raimundo". Atualmente dedica-se a palestras, ao teatro e às redes sociais.

Wellington Muniz, o Ceará: humorista, empresário e apresentador. Participou do “Pânico na TV” e se destacou com sua imitação de Silvio Santos e a parceria com o Repórter Vesgo. Atualmente apresenta o “Festa da firma podcast”.

Valentina Bandeira: atriz, humorista e criadora de conteúdo. Filha do bailarino e diretor Ricardo Bandeira, iniciou sua trajetória artística no teatro. Na Globo, atuou em “Geração Brasil” e “Totalmente demais”, além dos humorísticos “Zorra total” e “Tô nessa”. Comanda o programa “Passa lá em casa”, com entrevistas descontraídas no YouTube.

Nelson Freitas: ator, humorista e roteirista, tem carreira marcada por trabalhos na TV, no cinema e no teatro. Atuou em programas como “Chiquititas” (1997) e “Zorra total”. Atualmente participou do documentário “Geração Chiquititas”, do +SBT, e aborda temas como comportamento em seu canal no YouTube.

Rafael Infante: ator, diretor, roteirista e comediante conhecido por mesclar humor, inteligência e carisma em seus papéis e produções. Se destacou em sua carreira no “Porta dos Fundos” e na série “Rensga hits!”. Atualmente dedica-se aos stand-ups.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro