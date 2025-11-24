Assine
LUTO

Morre Ione Borges, ícone da TV e pioneira dos programas femininos

Apresentadora ficou conhecida por fazer dupla com claudete Troiano no "Mulheres", da TV Gazeta

Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
24/11/2025 14:25

Ione Borges morreu, aos 73 anos
Ione Borges morreu aos 73 anos crédito: Divulgação / TV Gazeta

A apresentadora Ione Borges morreu nesta segunda-feira (24/11), aos 73 anos, em São Paulo. A informação foi confirmada pela TV Gazeta e divulgada inicialmente por Claudete Troiano, amiga e parceira profissional de Ione por quase duas décadas. Segundo a emissora, ela sofreu insuficiência respiratória pela manhã e não resistiu. O velório será realizado ainda hoje, das 16h às 20h, no Funeral Velar Morumbi, na capital paulista.

Nas redes sociais, Claudete lamentou a perda da apresentadora com quem dividiu o comando do programa “Mulheres” nos anos 1980 e 1990. “Juntas, na televisão, construímos uma história que atravessou gerações e marcou a vida de tantas pessoas. Dividimos risos, emoções, aprendizados e, acima de tudo, vivemos momentos de verdadeira felicidade. Hoje me despeço com o coração apertado, mas cheio de gratidão. Obrigada, minha linda e eterna parceirinha. Você segue viva na minha memória, no meu carinho e na história da nossa comunicação”, escreveu, ao publicar fotos das duas.

A jornalista Sonia Abrão também prestou homenagem, lembrando a leveza e o carisma de Ione. Sorriso aberto e o coração tbm! É assim que vou me lembrar dela pra sempre, humana, próxima, uma mulher e apresentadora de alma leve, uma amiga no palco e nos bastidores! Ione era Ione e não precisava mais nada! Descansa em paz, sua linda!”, compartilhou.

Carreira marcada pelo pioneirismo

Nascida em São Paulo em 15 de dezembro de 1951, Ione começou sua trajetória como modelo e garota-propaganda nos anos 1960. A carreira artística deslanchou na década seguinte, quando participou de novelas e filmes. 

A virada para a apresentação veio em 1972, quando foi contratada pela TV Gazeta para comandar um quadro de moda no programa “Clarice Amaral em Desfile”. A partir de 1973, passou a apresentar o Festival Interno do Colégio Objetivo (FICO), evento musical que revelou novos talentos e se tornou tradicional no Teatro Record.

Ao longo dos anos, também teve passagens pela TV Manchete e pela Rede Bandeirantes, consolidando-se como uma comunicadora versátil.

A era das “Parceirinhas”

O maior destaque de sua carreira viria a partir de 1980, quando assumiu o comando do programa “Mulheres”, na TV Gazeta. No ano seguinte, passou a dividir a atração com Claudete Troiano, formando uma das duplas mais carismáticas da televisão brasileira — apelidadas pelos fãs de “As Parceirinhas”.

Juntas, permaneceram à frente da atração por 16 anos, transformando o formato em referência entre os programas femininos e de variedades. Ione deixou o “Mulheres” em 1999, mas seguiu na emissora apresentando atrações como “Pra você”, “Manhã Gazeta” e o talk show “Ione”. Em 2010, decidiu pedir demissão para ter uma rotina mais tranquila e cuidar de problemas nas cordas vocais — mas a Gazeta optou por mantê-la com um contrato vitalício, em reconhecimento às quatro décadas de parceria.

Com isso, ela continuou participando de gravações especiais e chegou a cobrir férias de Ronnie Von no programa “Todo Seu”. Sua última aparição na emissora ocorreu em 2020, durante a celebração dos 40 anos do “Mulheres”.

Discreta, Ione era casada desde 1993 com o empresário francês Jean François. Fora da TV, também se dedicou ao mundo da moda, chegando a lançar sua própria grife antes de optar por focar definitivamente na carreira como apresentadora.

A TV Gazeta divulgou nota afirmando que Ione foi um “ícone da televisão brasileira e rosto inconfundível da emissora por décadas”, destacando seu “profissionalismo, pioneirismo e presença diária nos lares brasileiros”.

