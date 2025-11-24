Morre Ione Borges, ícone da TV e pioneira dos programas femininos

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A apresentadora Ione Borges morreu nesta segunda-feira (24/11), aos 73 anos, em São Paulo. A informação foi confirmada pela TV Gazeta e divulgada inicialmente por Claudete Troiano, amiga e parceira profissional de Ione por quase duas décadas. Segundo a emissora, ela sofreu insuficiência respiratória pela manhã e não resistiu. O velório será realizado ainda hoje, das 16h às 20h, no Funeral Velar Morumbi, na capital paulista.

Nas redes sociais, Claudete lamentou a perda da apresentadora com quem dividiu o comando do programa “Mulheres” nos anos 1980 e 1990. “Juntas, na televisão, construímos uma história que atravessou gerações e marcou a vida de tantas pessoas. Dividimos risos, emoções, aprendizados e, acima de tudo, vivemos momentos de verdadeira felicidade. Hoje me despeço com o coração apertado, mas cheio de gratidão. Obrigada, minha linda e eterna parceirinha. Você segue viva na minha memória, no meu carinho e na história da nossa comunicação”, escreveu, ao publicar fotos das duas.

A jornalista Sonia Abrão também prestou homenagem, lembrando a leveza e o carisma de Ione. Sorriso aberto e o coração tbm! É assim que vou me lembrar dela pra sempre, humana, próxima, uma mulher e apresentadora de alma leve, uma amiga no palco e nos bastidores! Ione era Ione e não precisava mais nada! Descansa em paz, sua linda!”, compartilhou.

Carreira marcada pelo pioneirismo

Nascida em São Paulo em 15 de dezembro de 1951, Ione começou sua trajetória como modelo e garota-propaganda nos anos 1960. A carreira artística deslanchou na década seguinte, quando participou de novelas e filmes.

A virada para a apresentação veio em 1972, quando foi contratada pela TV Gazeta para comandar um quadro de moda no programa “Clarice Amaral em Desfile”. A partir de 1973, passou a apresentar o Festival Interno do Colégio Objetivo (FICO), evento musical que revelou novos talentos e se tornou tradicional no Teatro Record.

Ao longo dos anos, também teve passagens pela TV Manchete e pela Rede Bandeirantes, consolidando-se como uma comunicadora versátil.

A era das “Parceirinhas”

O maior destaque de sua carreira viria a partir de 1980, quando assumiu o comando do programa “Mulheres”, na TV Gazeta. No ano seguinte, passou a dividir a atração com Claudete Troiano, formando uma das duplas mais carismáticas da televisão brasileira — apelidadas pelos fãs de “As Parceirinhas”.

Juntas, permaneceram à frente da atração por 16 anos, transformando o formato em referência entre os programas femininos e de variedades. Ione deixou o “Mulheres” em 1999, mas seguiu na emissora apresentando atrações como “Pra você”, “Manhã Gazeta” e o talk show “Ione”. Em 2010, decidiu pedir demissão para ter uma rotina mais tranquila e cuidar de problemas nas cordas vocais — mas a Gazeta optou por mantê-la com um contrato vitalício, em reconhecimento às quatro décadas de parceria.

Com isso, ela continuou participando de gravações especiais e chegou a cobrir férias de Ronnie Von no programa “Todo Seu”. Sua última aparição na emissora ocorreu em 2020, durante a celebração dos 40 anos do “Mulheres”.

Discreta, Ione era casada desde 1993 com o empresário francês Jean François. Fora da TV, também se dedicou ao mundo da moda, chegando a lançar sua própria grife antes de optar por focar definitivamente na carreira como apresentadora.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A TV Gazeta divulgou nota afirmando que Ione foi um “ícone da televisão brasileira e rosto inconfundível da emissora por décadas”, destacando seu “profissionalismo, pioneirismo e presença diária nos lares brasileiros”.