Morre Jimmy Cliff, autor de clássicos do reggae, aos 81 anos

A família do cantor e compositor Jimmy Cliff, um dos maiores nomes da história do reggae, anunciou nesta segunda-feira (24/11) a morte do artista jamaicano, aos 81 anos. De acordo com comunicado assinado pela esposa, Latifa, ele sofreu uma convulsão seguida de pneumonia. Dono de hits como “Many rivers to cross” e “Rebel in me”, o artista tinha profunda ligação com o Brasil.

“É com profunda tristeza que compartilho que meu marido, Jimmy Cliff, partiu após uma convulsão seguida de pneumonia”, disse Latifa em comunicado. Ela agradeceu aos fãs, amigos e colegas que acompanharam o artista ao longo da vida e pediu privacidade neste momento de luto. O texto também agradece à equipe médica. “Até logo, lenda”, termina a publicação.

Jimmy Cliff deixa uma obra fundamental para o reggae, o ska e a música jamaicana. Entre suas composições mais marcantes está “Many Rivers to Cross” (1969), balada emblemática sobre perseverança e solidão que se tornou símbolo de sua jornada artística.

No mesmo ano, lançou “Vietnam”, forte crítica à Guerra do Vietnã e considerada por Bob Dylan uma das maiores canções de protesto já escritas. Em 1970, veio “You can get it if you really want”, que se transformou em hino de motivação e ganhou nova dimensão no filme “The harder they come” (1972), estrelado pelo próprio Cliff.

O longa, que também trouxe a marcante “Sitting in limbo”, foi decisivo para projetar o reggae internacionalmente e para consolidar a imagem de Cliff como um dos principais porta-vozes da música jamaicana.

Nos anos 1980, o artista alcançou novamente as paradas com “Reggae night” (1983), unindo reggae e pop com uma batida dançante. Outras faixas, como “We all are one”, “Sufferin’ in the land”, “Rebel in me” (1989) e “Now and forever” (1985), reforçaram sua versatilidade ao navegar entre espiritualidade, denúncia social e temas afetivos.

Seu último lançamento, o single “Human touch”, de 2021, revisitou a sonoridade dos anos 1960 e abordou sentimentos de solidão em meio ao período pós-pandemia.

Relação com o Brasil

Jimmy Cliff manteve uma relação intensa com o Brasil ao longo da vida. A história começou em 1968, quando veio ao Rio de Janeiro para participar do Festival Internacional da Canção com “Waterfall”. A passagem o inspirou a compor “Wonderful world, beautiful people” e o motivou a gravar o LP “Jimmy Cliff in Brazil”, com versões em inglês de canções brasileiras.

Durante os anos 1980, Cliff se tornou presença constante no país — especialmente no Rio. Em 1984, ele reforçou essa ligação ao gravar, nas praias cariocas, o clipe de “We all are one”, dirigido por Tizuka Yamasaki.

Cliff também construiu fortes laços com a Bahia, onde se aproximou da cultura afro-brasileira e encontrou conexões espirituais profundas. Em 1992, nasceu em Salvador sua filha Nabiyah Be, fruto do relacionamento com a psicóloga baiana Sônia Gomes da Silva. Hoje atriz, Nabiyah participou de “Pantera Negra”, sucesso global da Marvel, orgulho constante de Cliff.

Também foi em território baiano que, em 1980, minutos antes de subir ao palco ao lado de Gilberto Gil, Cliff recebeu a notícia da morte do pai. Mesmo abalado, decidiu seguir com o show: “Veio uma energia muito forte aquela noite. Consegui me ouvir cantando com uma força que nunca tinha sentido”, relembrou anos mais tarde.

O Brasil também acompanhou sua projeção no cinema, com o impacto de “The Harder They Come” e, posteriormente, com a reinterpretação de “The Harder They Come” pelos Titãs, transformada em “Querem meu sangue” no “Acústico MTV”.