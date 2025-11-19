A perda do irmão na ficção: filmes e livros sobre o tema

A perda de um irmão ou uma irmã representa uma jornada de dor que pode redefinir laços familiares e a própria identidade. Na ficção, essa perda é frequentemente explorada com sensibilidade, e servindo de espelho para quem enfrenta essa realidade difícil.

Essas narrativas oferecem perspectivas que podem trazer conforto e compreensão. Confira obras que abordam o tema de maneiras distintas e tocantes:

Filmes

‘Manchester à beira-mar’ (2016), de Kenneth Lonergan

No filme, vencedor de Oscar de Melhor Roteiro Original e de Melhor Ator, Lee Chandler (Casey Affleck) precisa retornar à sua cidade natal após a morte súbita de seu irmão, Joe, para cuidar de seu sobrinho adolescente. A nova responsabilidade o força a confrontar não apenas o luto presente, como uma tragédia pessoal do passado, explorando a culpa e a dificuldade de seguir em frente em uma família reconfigurada pela dor.

‘Operação big hero’ (2014), dirigido por Don Hall e Chris Williams

Embora não seja a trama central, o filme de animação da Disney se desenvolve após Hiro Hamada perder seu irmão, Tadashi, em um incêndio. Os desdobramentos da morte de Tadashi levam Hiro a entrar em uma missão para combater o mal, com a ajuda de um robô criado pelo irmão.

Livros

‘A menina que roubava livros’ (2005), de Markus Zusak

A jornada da protagonista Liesel Meminger começa com a morte de seu irmão mais novo durante uma viagem de trem. Esse evento traumático marca o início de sua nova vida ao mesmo tempo em que também define sua relação com as palavras e os livros, que se tornam uma forma de escape e resiliência diante da perda.

"A menina que roubava livros" (2005)Intrinseca

‘Uma vida interrompida, memórias de um anjo assassinado’ (2002), de Alice Sebold

Narrado por uma jovem após ser assassinada, o livro mostra o impacto de sua morte na família. Um dos arcos centrais é o de sua irmã, que precisa crescer diante da tragédia. A história acompanha seu amadurecimento, a forma como ela lida com a perda e sua participação na busca por justiça, ilustrando o luto sob a perspectiva de quem fica.

"Uma vida interrompida, memórias de um anjo assassinado" (2002) Blog Entrelinhas Fantásticas

