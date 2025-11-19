Tiocapone faz show para lançar 'O lado negro das coisas'
Cantor e compositor se apresenta nesta quarta (19/11), no Teatro da Cidade. Álbum com 13 faixas mistura rock, rap, funk e reggae
O cantor, compositor e ativista sociocultural Tiocapone sobe ao palco do Teatro da Cidade (Rua da Bahia, 1.341, Centro), nesta quarta-feira (19/11), às 20h, para apresentar “O lado negro das coisas”, espetáculo que marca o lançamento de seu álbum homônimo.
O show, à véspera do Dia da Consciência Negra, celebra a cultura preta, a resistência e a memória coletiva. Durante a apresentação, o artista abrirá espaço para perguntas e compartilhará histórias, motivos e influências por trás da criação de cada faixa.
O público receberá press kits, poderá participar de uma noite de autógrafos e vivenciar um momento de confraternização, no qual ideias e histórias serão trocadas em meio à música, bebidas e aperitivos.
Amanhã (20/11), Tiocapone lança o clipe da faixa “Nada muda”, retrato sonoro e visual da violência que atinge o povo preto, mesclando dor, revolta e resistência. Com 13 faixas, o disco mistura rock, rap, funk, reggae a referências da cultura afro-brasileira.
Ingressos: R$ 70 (inteira) e R$ 35 (meia e meia social, mediante doação de 1kg de alimento não perecível), à venda pela plataforma Sympla.