Rafyah e o jamaicano Dre’zz Magni lançam a inédita 'Nuff Love'

Há músicas que chegam como ondas calmas após a tempestade, e Nuff Love é uma delas. Nesta sexta-feira (21), Rafyah se une ao cantor jamaicano Dre’zz Magni para lançar uma faixa que pulsa como reza, sopro e vibração solar.

Composição da dupla e produção assinada por Rafyah em parceria com a Blessed Records, o single nasce do encontro entre raízes espirituais e o chamado urgente por mais amor no mundo. Aqui, o reggae não apenas toca: ele cura, acolhe e acende uma chama que convida à harmonia e ao reequilíbrio coletivo.

Em Nuff Love, a palavra circula como mantra. A música é construída sobre a urgência do amor como força capaz de realinhar campos energéticos, coletivos e individuais, diante de um mundo marcado por polarizações e conflitos.

“A gente não pode agir pelos outros, por isso é de suma importância fazer sua parte e deixar de exemplo de conduta e educação para os próximos que nos acompanham fazendo com que essa energia reverbere a cada coração que se identificar”, afirma Rafyah.

Nuff Love caminha como reza, lembrando que o amor não é apenas discurso, mas movimento, presença e prática cotidiana.

A participação de Dre’zz Magni, diretamente da Jamaica, reforça as pontes culturais e espirituais que sustentam o reggae enquanto linguagem global. Amigo de longa data de Rafyah, Dre’zz acolheu o convite de forma natural, trazendo sua voz e convicções para somar à vibração que embala a canção. A união entre os dois artistas ecoa o espírito da música de matriz jamaicana: colaborativa, comunitária e guiada pela força do coração.

As influências do single mergulham no reggae roots e no new roots, mantendo o amor como farol que atravessa os arranjos, melodias e camadas de atmosfera mística que se entrelaçam na produção. Nuff Love é convite, é chamada, é ponte entre o agora e um futuro possível – um futuro onde o amor é, de fato, a chave mestra para dissolver os males que pairam sobre a nossa esfera cósmica.

Enquanto esta canção abre novos caminhos, Rafyah já prepara um próximo movimento importante: o lançamento de seu primeiro álbum, A Gota, previsto para 2026. O projeto promete parcerias, profundidade e músicas que buscam provocar sensações, reflexões e encantamentos.

Até lá, Nuff Love se coloca como lembrete vivo de que toda mudança começa dentro, e que o coração, quando firme e alinhado, pode transformar o mundo.

