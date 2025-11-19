Assine
overlay
Início Marcelo de Assis
Marcelo de Assis
Marcelo De Assis
Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

Rafyah e o jamaicano Dre’zz Magni lançam a inédita 'Nuff Love'

Single que prega o amor em tempos de polarização conta com produção da Blessed Records

Publicidade

Mais lidas

Marcelo de Assis
Marcelo de Assis
Colunista
Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr
19/11/2025 09:30

compartilhe

SIGA NO google news
x
Rafyah e o jamaicano Dre’zz Magni lançam a inédita 'Nuff Love' - (crédito: Gabriel Japa)
Rafyah e o jamaicano Dre’zz Magni lançam a inédita 'Nuff Love' crédito: Gabriel Japa

Há músicas que chegam como ondas calmas após a tempestade, e Nuff Love é uma delas. Nesta sexta-feira (21), Rafyah se une ao cantor jamaicano Dre’zz Magni para lançar uma faixa que pulsa como reza, sopro e vibração solar.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Composição da dupla e produção assinada por Rafyah em parceria com a Blessed Records, o single nasce do encontro entre raízes espirituais e o chamado urgente por mais amor no mundo. Aqui, o reggae não apenas toca: ele cura, acolhe e acende uma chama que convida à harmonia e ao reequilíbrio coletivo.

Em Nuff Love, a palavra circula como mantra. A música é construída sobre a urgência do amor como força capaz de realinhar campos energéticos, coletivos e individuais, diante de um mundo marcado por polarizações e conflitos.

“A gente não pode agir pelos outros, por isso é de suma importância fazer sua parte e deixar de exemplo de conduta e educação para os próximos que nos acompanham fazendo com que essa energia reverbere a cada coração que se identificar”, afirma Rafyah.

Nuff Love caminha como reza, lembrando que o amor não é apenas discurso, mas movimento, presença e prática cotidiana.

A participação de Dre’zz Magni, diretamente da Jamaica, reforça as pontes culturais e espirituais que sustentam o reggae enquanto linguagem global. Amigo de longa data de Rafyah, Dre’zz acolheu o convite de forma natural, trazendo sua voz e convicções para somar à vibração que embala a canção. A união entre os dois artistas ecoa o espírito da música de matriz jamaicana: colaborativa, comunitária e guiada pela força do coração.

As influências do single mergulham no reggae roots e no new roots, mantendo o amor como farol que atravessa os arranjos, melodias e camadas de atmosfera mística que se entrelaçam na produção. Nuff Love é convite, é chamada, é ponte entre o agora e um futuro possível – um futuro onde o amor é, de fato, a chave mestra para dissolver os males que pairam sobre a nossa esfera cósmica.

Enquanto esta canção abre novos caminhos, Rafyah já prepara um próximo movimento importante: o lançamento de seu primeiro álbum, A Gota, previsto para 2026. O projeto promete parcerias, profundidade e músicas que buscam provocar sensações, reflexões e encantamentos.

Até lá, Nuff Love se coloca como lembrete vivo de que toda mudança começa dentro, e que o coração, quando firme e alinhado, pode transformar o mundo.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.

Tópicos relacionados:

reggae

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay