Papa Leão 14 revela lista com seus quatro filmes favoritos

Pontífice mencionou clássicos como 'A Felicidade Não se Compra' e 'A Vida é Bela'. Líder religioso deve se encontrar com estrelas do cinema no sábado (15)

11/11/2025 23:19 - atualizado em 11/11/2025 23:20

Papa Leão 14 assumiu como autoridade máxima da Igreja católica em 8 de maio de 2025
Papa Leão 14 assumiu como autoridade máxima da Igreja católica em 8 de maio de 2025 crédito: Alberto Pizzoli/AFP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Às vésperas de receber Cate Blanchett, Chris Pine e Spike Lee no Palácio Apostólico, neste sábado (15), o papa Leão 14 divulgou quais são os seus quatro filmes preferidos.

Em entrevista à Variety, o pontífice citou "A Felicidade Não se Compra" (1946), que narra a história de Clarence, um espírito candidato a anjo, que recebe a missão de ajudar um homem à beira do suicídio.

Em seguida, o líder religioso citou "A Noviça Rebelde" (1965), "Gente Como a Gente" (1980) e "A Vida é Bela" (1997). Os filmes da lista conversam com valores da igreja católicas e abordam assuntos como união, fé, luto e reconciliação.

O encontro integra as celebrações do Ano do Jubileu e a agenda de aproximação com as artes, iniciada em 2023 no pontificado anterior. Segundo o Dicastério para a Cultura e a Educação, Leão 14 quer "aprofundar o diálogo com o mundo do cinema" e explorar como a sétima arte pode servir à missão da Igreja e aos valores universais.

