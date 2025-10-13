Lula diz que teve ‘muita química’ com papa Leão XIV: ‘Parecia o Frei Betto’

Após se encontrar com o papa Leão XIV pela primeira vez, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que teve “muita química” com o líder religioso e o comparou com lideranças da Teologia da Libertação.

O termo “química” também foi usado por Donald Trump para descrever o encontro inesperado com Lula na Assembleia-geral da ONU, em setembro. Depois, os líderes se reuniram por vídeo-chamada para discutir sobre o tarifaço e a relação entre Brasil e EUA.

“Posso dizer que houve muita química na relação com o papa. (...) Parecia que eu estava conversando com alguém que já conhecia há 20 anos, parecia que estava conversando com gente que participou da Teologia da Libertação comigo”, afirmou o petista, nesta segunda-feira (13/10), em entrevista coletiva após evento da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), em Roma, na Itália.

Teologia da Libertação

A Teologia da Libertação é uma corrente de pensamento do cristianismo latino-americano que tem como foco o combate à pobreza e às opressões. Lula comparou o papa com nomes de expressão do movimento.

“Dava a impressão que estava conversando com o Leonardo Boff, o Frei Betto, o Evaristo Arns, o Dom Pedro Casaldáliga, de tanta afinidade que havia no propósito do papa e no propósito da luta contra a fome e a pobreza no mundo”, completou.

O presidente ainda relatou que convidou o papa Leão XIV para a COP30, que será realizada em novembro, em Belém (PA). Entretanto, o líder da Igreja Católica disse que não poderá ir, por já ter outros compromissos, mas mandará um representante.