Assine
overlay
Início Política
TEOLOGIA DA LIBERTAÇÃO

Lula diz que teve ‘muita química’ com papa Leão XIV: ‘Parecia o Frei Betto’

Petista convidou o líder católico para a COP30, mas este alegou que já tem compromissos e vai enviar um representante

Publicidade
Carregando...
AM
Andrei Megre
AM
Andrei Megre
Repórter
13/10/2025 13:31

compartilhe

SIGA
x
Lula ao lado do papa Leão XIV, no Vaticano
Lula ao lado do papa Leão XIV, no Vaticano crédito: Ricardo Stuckert / PR

Após se encontrar com o papa Leão XIV pela primeira vez, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que teve “muita química” com o líder religioso e o comparou com lideranças da Teologia da Libertação.

O termo “química” também foi usado por Donald Trump para descrever o encontro inesperado com Lula na Assembleia-geral da ONU, em setembro. Depois, os líderes se reuniram por vídeo-chamada para discutir sobre o tarifaço e a relação entre Brasil e EUA.

“Posso dizer que houve muita química na relação com o papa. (...) Parecia que eu estava conversando com alguém que já conhecia há 20 anos, parecia que estava conversando com gente que participou da Teologia da Libertação comigo”, afirmou o petista, nesta segunda-feira (13/10), em entrevista coletiva após evento da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), em Roma, na Itália.

Leia Mais

Teologia da Libertação

A Teologia da Libertação é uma corrente de pensamento do cristianismo latino-americano que tem como foco o combate à pobreza e às opressões. Lula comparou o papa com nomes de expressão do movimento.

“Dava a impressão que estava conversando com o Leonardo Boff, o Frei Betto, o Evaristo Arns, o Dom Pedro Casaldáliga, de tanta afinidade que havia no propósito do papa e no propósito da luta contra a fome e a pobreza no mundo”, completou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O presidente ainda relatou que convidou o papa Leão XIV para a COP30, que será realizada em novembro, em Belém (PA). Entretanto, o líder da Igreja Católica disse que não poderá ir, por já ter outros compromissos, mas mandará um representante.

Tópicos relacionados:

fao lula papa-leao-xiv

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay