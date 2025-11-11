Ouro Preto além do óbvio: a arte que vive fora das igrejas e museus
A cidade histórica respira cultura em cada esquina; veja dicas de como encontrar ateliês e artistas que mantêm viva a tradição
Ouro Preto, Patrimônio Cultural da Humanidade, possui uma história que vai muito além dos seus museus e suas igrejas. A cena artística da cidade muitas vezes é escondida do circuito turístico tradicional. Entre ruas de pedra, ateliês e centros culturais, a tradição do artesanato mineiro se mantêm viva enquanto abre espaço para a inovação.
A reportagem separou algumas orientações gerais para explorar Ouro Preto. Também é recomendado consultar informações atualizadas no Centro de Atendimento ao Turista do município.
Esses espaços funcionam como ateliês abertos, onde é possível, além de comprar peças únicas, observar o processo de criação. Nessa troca, a arte ganha vida, permitindo uma conexão entre o visitante e o criador.
Onde a arte acontece
Para conhecer esse mundo, o segredo é explorar sem pressa. Muitos artistas mantêm seus espaços de trabalho em casarões históricos, integrando produção artística à arquitetura colonial. Além dos ateliês individuais, centros culturais independentes promovem exposições, oficinas e eventos.
Confira abaixo algumas dicas para quem deseja descobrir a arte que pulsa fora dos pontos turísticos óbvios de Ouro Preto:
Explore as ruas secundárias: saia do eixo principal, vá além. Ruas menos movimentadas, como a Getúlio Vargas e a Conde de Bobadela (Rua Direita), abrigam diversas galerias e ateliês.
Procure por placas: muitos artistas sinalizam seus espaços de forma discreta. Uma porta aberta ou uma placa com a indicação "ateliê" pode revelar um universo de criatividade.
Converse com os artistas: a maioria dos criadores tem prazer em compartilhar suas técnicas e inspirações. Essa interação oferece uma camada mais profunda à experiência, transformando a compra de uma obra em uma memória afetiva.
Fique de olho na agenda cultural: verifique a programação cultural da cidade no site da Prefeitura de Ouro Preto ou procure informações nos pontos de atendimento turístico sobre eventos e exposições temporárias.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.
*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata