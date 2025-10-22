Zema se encontra com papa Leão XIV e entrega presentes de Minas

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O governador Romeu Zema (Novo) se encontrou, nesta quarta-feira (22/10), com o papa Leão XIV durante audiência pública no Vaticano. A visita fez parte da missão oficial do governo mineiro na Europa e foi marcada pela entrega de presentes que representam a cultura e a tradição de Minas Gerais, entre eles peças artesanais produzidas em Sabará e itens da culinária do estado.

Zema presenteou o pontífice com um terço feito em palmas barrocas, técnica artesanal típica de Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, e um estandarte dedicado a Nossa Senhora da Piedade, padroeira de Minas. Ao abrir a bandeira do estado diante do papa, o governador ouviu dele: “Abençoo todo o povo de Minas Gerais”.

De acordo com o governo estadual, o papa Leão XIV agradeceu os presentes e comentou que eram “muito belos”. A audiência ocorreu na Praça São Pedro, para uma celebração ao ar livre. A comitiva mineira contou com a secretária de Desenvolvimento Econômico, Mila Corrêa da Costa, e o secretário adjunto da Casa Civil, Frederico Papatella.

“Trouxe para ele aquilo que Minas faz muito bem: nosso queijo, nosso café e também nosso artesanato”, afirmou Zema, em nota encaminhada à imprensa. “É uma forma de apresentar ao mundo como os mineiros preservam suas tradições e devoções”, completou.

O estandarte de Nossa Senhora da Piedade entregue ao papa foi confeccionado pela artista Clélia Lemos, de Ponte Nova, na Zona da Mata. A peça reúne pedrarias, fitas e flores feitas em palmas barrocas e traz referências à ordem agostiniana, à qual pertence o pontífice.

Já o terço mariano de cinco mistérios foi produzido manualmente pelas artesãs Neusa Chagas Rodrigues, Luciana Ferreira, Dirléia Conceição Neves, Simone Viana Lopes e Hercília Herculano, todas de Sabará. Cada peça leva cerca de 15 dias para ser concluída, combinando fé, paciência e técnica passada entre gerações.

Além das obras, o governador entregou cafés especiais de Araponga, Olímpio Noronha e Campos Altos, um queijo canastra artesanal de Bambuí e um doce de leite de Resende Costa, no Campo das Vertentes.

Esta foi a segunda visita de Zema ao Vaticano. Em 2023, ele havia se encontrado com o papa Francisco, que também abençoou a bandeira de Minas e exaltou o “espírito pacificador” do povo mineiro.