Zema inicia missão de 15 dias à Europa em busca de investimentos para Minas

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O governador Romeu Zema (Novo) iniciou, ontem (13/10), uma missão internacional de 15 dias pela Europa com o objetivo de atrair novos investimentos e ampliar as relações comerciais de Minas Gerais com o continente. A comitiva estadual vai percorrer três países (Bélgica, França e Itália) até o fim de outubro, e marca a terceira agenda internacional do chefe de governo em 2025. Até lá, o vice-governador Mateus Simões (Novo) assume interinamente o Governo de Minas.

A primeira parada da comitiva mineira foi em Bruxelas, capital da Bélgica, país que figura entre os dez principais destinos das exportações de Minas Gerais. O encontro inaugural ocorreu na Federação das Empresas Belgas e reuniu cerca de 15 representantes de companhias locais e membros do Ministério dos Negócios Estrangeiros belga. O foco foi apresentar o potencial econômico do estado e as oportunidades de negócios, especialmente nas áreas de mineração e transição energética.

“Apresentamos algumas das principais áreas de negócios em Minas Gerais, com destaque para o interesse crescente nas terras raras e minerais como o lítio e o nióbio”, afirmou Zema em comunicado oficial. Segundo ele, a pauta ambiental e a busca por matérias-primas estratégicas têm colocado Minas em posição de destaque entre os investidores estrangeiros.

Além do governador, participaram da reunião a secretária de Estado de Desenvolvimento Econômico, Mila Corrêa da Costa, o secretário adjunto da Casa Civil, Frederico Papatella, o presidente da Invest Minas, Rodrigo Tavares, o diretor de Atração de Investimentos da agência, Ronaldo Barquette, e o presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), Flávio Roscoe.

Mais tarde, Zema participou de outro encontro importante na Embaixada do Brasil na Bélgica. O evento foi conduzido pelo embaixador brasileiro no país, Sílvio José Albuquerque e Silva, e pelo embaixador da União Europeia, Pedro Miguel da Costa e Silva. A reunião contou ainda com a presença do cônsul da Bélgica em Belo Horizonte, Henrique Rabelo, e de representantes de empresas e instituições com projetos ou negócios em Minas Gerais.

Geração de empregos



Durante a agenda em Bruxelas, Zema também formalizou o apoio do governo mineiro à instalação de uma nova planta da empresa belga Magotteaux em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Com investimento previsto de R$ 100 milhões, a fábrica será voltada à produção de corpos moedores usados nas indústrias mineradora e cimenteira.

O projeto, que vem sendo articulado desde abril deste ano com a participação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sede-MG), da Secretaria de Fazenda (SEF) e da Invest Minas, deve entrar em operação em junho de 2026. A nova unidade será mais moderna e sustentável, ampliando em 64% a capacidade produtiva da empresa no Brasil, o que representa salto de 62 mil para 102 mil toneladas por ano.

Durante a assinatura do despacho que oficializa o apoio do estado, o governador destacou a segurança jurídica oferecida por Minas Gerais como um dos principais atrativos para o investimento estrangeiro. “O que está acordado será cumprido. Por isso, as empresas crescem e geram novas oportunidades aos mineiros”, destacou Zema. A expectativa é de geração de 250 empregos temporários durante a construção e 42 vagas permanentes após a inauguração.

Roteiro na Europa

Anteontem (12/10), antes de chegar à Bélgica, o governador também fez conexão em Lisboa, Portugal, onde foi recebido pelo embaixador brasileiro dr. Raimundo Carreiro Silva. Em seguida, já em Bruxelas, foi recebido pelo embaixador do Brasil no país, Sílvio José Albuquerque e Silva.

Além da Bélgica, onde o governador também visitará a Antuérpia para conhecer o porto e discutir estratégias de comércio exterior, a comitiva mineira seguirá para a França e a Itália.

Na França, Zema e sua equipe irão à bacia minerária de Nord-Pas-de-Calais, uma das regiões europeias que se tornaram referência em transformação pós-mineração. O objetivo é conhecer experiências de reconversão econômica e ambiental em áreas anteriormente voltadas à extração mineral, tema sensível em Minas, que ainda enfrenta os efeitos dos desastres de Mariana e Brumadinho.

A agenda francesa inclui ainda uma reunião com executivos do grupo Vinci, conglomerado global de concessões e infraestrutura. A empresa é responsável, por meio da Vinci Highways, pela operação da Rota dos Cristais, trecho da BR-040 que liga Minas a Goiás, e deve discutir novos modelos de concessão e inovação em mobilidade.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Na Itália, etapa final da missão, a comitiva passará por Veneza, Roma e Milão, onde estão previstos encontros empresariais e debates sobre parcerias estratégicas. Esta será a segunda visita oficial de Zema ao país - a primeira ocorreu em 2023. Segundo a assessoria do governo, Minas Gerais é, desde 2019, o estado brasileiro que mais exporta para a Itália.

A nova missão internacional é a terceira de Zema em 2025. Em maio, o governador esteve em El Salvador, onde conheceu o modelo de segurança pública implementado pelo governo local. Em junho, liderou uma viagem à Ásia, com passagens pela China e Japão, que resultou na atração de mais de R$ 300 milhões em novos investimentos.