Grupo Revelação é atração deste sábado (8/11) na Arena Independência
Cariocas prometem animado revival no palco, com os maiores sucessos dos 30 anos da banda. A mineira Akatu abre a tarde
Com abertura da banda mineira Akatu, o Grupo Revelação se apresenta no sábado (8/11) à tarde, na Arena Independência. Com 30 anos de carreira, os cariocas prometem sucessos como “Fala baixinho”, “Deixa acontecer” e “Tá escrito”, entre outros.
O grupo de samba e pagode iniciou sua trajetória em 1994, no Rio de Janeiro, tendo à frente o cantor e cavaquinista Xande de Pilares, que saiu em 2014 para se dedicar à carreira solo. A formação atual reúne Jhonatan Alexandre (cavaquinho e voz), Mauro Júnior (banjo), Rogerinho (tantã), Sérgio Rufino (pandeiro), Beto Lima (violão) e Artur Luís (reco-reco).
Mauro Júnior afirma que o Revelação promoverá animado revival em BH. “O show será um apanhado de nossa carreira. Como temos vários sucessos, a festa será muito boa”, promete.
Com Jhonatan “Mamute” Alexandre, sobrinho de Xande de Pilares que entrou para o grupo em 2018, Revelação voltou a ter um cavaquinista como o principal vocalista.
“O Jhonatan tem o DNA do tio e se adaptou muito bem ao grupo. Começou observando Xande a cantar e tocar, foi aprendendo rapidamente e hoje está no comando do Revelação. Estamos com a nossa agenda cheia e temos muitos shows pela frente”, conta Mauro Júnior.
Disco de inéditas em 2026
O próximo projeto é lançar álbum de inéditas em 2026. “Uma renovação mesmo de repertório. Isso porque já conseguimos colocar mais de 80% das nossas músicas na voz do Jhoanatan. Agora temos de começar a fazer o repertório de inéditas na voz dele, que está há sete anos na banda e deu supercerto”, comenta Mauro.
O show de sábado deve reunir de 30 a 40 canções. “Vai depender do tempo que a gente terá lá no estádio, mas é importante saber que tocaremos ‘Fala baixinho’, ‘Velocidade da luz’, 'Coração radiante’, ‘Tá escrito’ e ‘Deixa acontecer’”, adianta.
“Estamos muito felizes em tocar em Minas, onde sempre fomos muito bem recebidos”, diz o banjoísta. "Minas Gerais virou circuito de samba. Antigamente, era difícil ir até aí, quando comecei a tocar lá pelos anos 1980. Agora a gente vai a toda hora, principalmente ao interior. Quero agradecer muito aos mineiros por nos abraçar mais uma vez e espero todos lá na Arena Independência”, convida Mauro Júnior.
GRUPO REVELAÇÃO
Neste sábado (8/11), a partir das 15h, na Arena Independência (Rua Pitangui, 3.230, Horto). Abertura: Akatu. Setor VIP: R$ 60. Front stage: R$ 90. Ingressos à venda na plataforma Central dos Eventos.